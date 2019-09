Obreros de Acepar exigen que se reactive ya la producción

Los obreros de la siderúrgica de Villa Hayes, Acepar, se manifestaron ayer frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de exigir que el Estado haga algo para reactivar ya la planta industrial y el pago de once meses de salarios caídos.

Enmanuel Ayala apuntó que llegaron al lugar para reclamar que el Gobierno busque alguna alternativa que pueda reactivar lo más rápido posible la planta industrial, de la cual dependen más de 500 trabajadores que hace once meses no cobran más salarios. Al igual que otros de sus compañeros presentes, señaló que la situación es acuciante y que si no surge un inversor privado, que el Estado sea garante de un crédito para volver a poner en condiciones la planta para producir.