Obras a capella y zarzuelas suenan en el Juan de Salazar

El espectáculo forma parte de las conmemoraciones por los 47º años de fundación de la Casa de España (9 de noviembre de 1971) en Asunción.

El show está a cargo del Coro Polifónico Laudamus Dominum, constituido en setiembre de 2009, bajo la dirección del maestro Pedro Pablo Vera Ayala.

PROGRAMA. El programa incluye en la primera parte la interpretación de ocho temas religiosos, profanos y populares (de Europa y Latinoamérica)En el segundo segmento del espectáculo se podrán escuchar temas de la zarzuela Paraguaya y de zarzuelas españolas, entre ellos, (Gigantes y Cabezudos).

CONTRAPUNTO. “Elegimos coro capella y coro de zarzuelas, en dos partes para esta presentación. En el primer lugar, porque el coro capella es el medio sonoro preferido del renacimiento, al que se llamó la época de oro del contrapunto vocal sin acompañamiento. Esa primera parte tendrá música religiosa, profana, algunas obras de diferentes países de América, música paraguaya y música navideña”, detalla el maestro Pedro Pablo Vera Ayala, director del coro.

En la segunda parte del concierto, el Coro presenta zarzuelas españolas. “Las zarzuelas más conocidas de España (estrenadas hacia fines del siglo 19 y principios del 20), pero antes, ofrecemos la canción (Mocedades), para la gente joven”, adelantó el director de la agrupación.

Forman parte del programa, además, canciones como y

El solo en estará a cargo de Luis González Núñez, quien fue profesor de canto de la Escuela de Canto de la Comuna asuncena. “Es una persona muy merecedora, de importante trayectoria, fue alumno de Sofía Mendoza”, añade el director.

Cada una de estas canciones cuentan historias que tienen que ver con las situaciones cotidianas de las épocas, así como de las que tenían que ver con la coyuntura y contextos sociales que marcaron de alguna manera un capítulo importante en la historia de los pueblos.

HISTORIA. El Coro Laudamus Dominum (Alabamos al Señor), incluye en sus repertorios música polifónica religiosa del renacimiento. “Que es la música coral por excelencia, el contrapunto vocal sin acompañamiento”, explica Vera Ayala, director del citado coro.

El grupo coral empezó a gestarse en el Coro de la Escuela de Canto de la Municipalidad de Asunción en la década de 1980, cuando Vera Ayala era director en la Comuna asuncena. Luego, abandonó la referida agrupación y pasó a liderar el Coro del Ateneo Paraguayo.

“En el año 2009 unos ex alumnos míos me visitaron y me dijeron que querían formar un coro como el que habíamos tenido en la Escuela de Canto. Entonces, invitamos a varios integrantes de la escuela y del Ateneo Paraguayo, y así nació Laudamus”, cuenta sobre el origen de la formación vocal.

Añade, por otra parte, que “mantener un coro es trabajoso, no se gana dinero con esta actividad, ni se habla de influencias políticas, ni religiosas, nos dedicamos exclusivamente a la actividad cultural”. Remarca además, que Crispín Centurión y Ramón Pereira fueron los principales gestores.

La agrupación musical que tiene como integrantes a personas de diversas edades, lleva su música por ciudades del interior como Concepción, Mariscal Estigarribia, Villarrica. “Hicimos muchos conciertos en Asunción. No solemos hacer mucha publicidad porque tenemos un público seguidor”, comenta Vera Ayala.

El Coro Polifónico Laudamus Dominum participa regularmente de encuentros corales no competitivos, organizados por entidades culturales y religiosas. Algunas participaciones fueron en certámenes organizados por Iglesia Catedral, Santísima Trinidad, San José, San José Obrero, Recoleta, La Piedad, Nazareth, Las Mercedes-Asunción, entre otras.