Obligan al intendente de Misiones a rever medida extrema en las rutas

“Solo tenemos 3 policías y 6 puntos de acceso a la ciudad, no van a dar abasto, porque también deben recorrer la ciudad es por eso que decidimos cargar tierra y cerrar 5 puntos de acceso y el que dejamos habilitado íbamos a realizar controles a los extranjeros, pero con la orden del MOPC decidimos dejar sin efecto y vamos a retirar inmediatamente toda la tierra que cargamos”, expresó Ignacio Diosnel Larre intendente de Santiago Misiones. El intendente además manifestó que lo que más le preocupa de todo esto es el hambre de la gente que puede derivar en un descontrol social. “Estoy muy preocupado con esta situación, porque con este paro la gente no trabaja, no tiene ingreso tengo temor de que haya hambruna, cuando la gente tiene hambre ya no respeta, ni quiere saber nada puede ocurrir un gran descontrol” agregó Larre.

CORONEL OVIEDO. En esta ciudad se registró en la mañana de ayer un movimiento que superó a los días normales. La aglomeración en centros comerciales se pudo observar al igual que el gran movimiento vehicular en el casco céntrico de la ciudad. La falta de medidas acorde a las exigencias sanitarias por parte de autoridades municipales facilitó el movimiento de personas en mercados, supermercados, terminal de ómnibus y otros puntos de interés ciudadano.

Varias unidades del transporte público de larga distancia ingresaron a descender y alzar pasajeros en la estación de buses de Coronel Oviedo abierto normalmente por el ejecutivo municipal. Alrededor de las 10.00 horas de un ómnibus procedente de Ciudad del Este con destino a Asunción bajaron 30 jóvenes que llamativamente tenían enormes maletas y cada uno con tapabocas. Las 2 profesionales de blanco asignadas al lugar tomaron las indicaciones del protocolo sanitario y llamativamente todos tenían como origen San Pablo y como destino final Capiibary y Curuguaty. Rápidamente subieron a taxis para el último trayecto del largo viaje. Solo cinco del grupo pudieron ser abordados por las profesionales de blanco que han tomado la temperatura, los datos y luego brindado recomendaciones de permanecer en cuarentena.

ACCESO EN ÑEEMBUCÚ. Los municipios del duodécimo Departamento de Ñeembucú, restringen el ingreso de vehículos y personas. Mientras reina una tensa calma autoridades municipales preocupados por el avance de casos del coronavirus adoptan medidas para el aislamiento de sus comunidades. Solamente circularan los transportes con alimentos, de seguridad y salud. La aparición de casos en la provincia de Chaco Argentina, fundamentalmente en Resistencia, ciudad muy visitada por los residentes en este departamento. La municipalidad adoptó medidas a fortalecer los controles de ingreso y salida de personas.

Igual medida fue tomada por el municipio de Paso de Patria.

Ñeembucú tiene límites con varias provincias de la Argentina, como Formosa, Chaco y Corrientes.