Obispos critican que reducción de la pobreza “se estancó”

En el primer día de la 223 Asamblea Ordinaria, los obispos analizaron datos y propuestas de Gobierno para la reducción de la pobreza en el país. Pese a las “buenas intenciones” que tiene el Ejecutivo, desde la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) ven que la lucha contra la pobreza está paralizada.

“Se estancó, no hay avance. No avanzamos en la disminución de la pobreza y extrema pobreza. Son datos fríos que se mantienen, no basta con las buenas intenciones, sino que hay que tener acciones”, sostuvo monseñor Amancio Benítez, secretario general de la CEP.