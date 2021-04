Obispo insta a jóvenes a ser responsables y evitar discos

El religioso abordó varios temas durante su homilía pidiendo el rezo en primer lugar por todos los hermanos que están sufriendo, tanto por los enfermos por el Covid-19, por los que están en terapia intensiva, los pacientes que están en terapia intermedia y por quienes están en los pasillos cumpliendo su momento de espera junto a la familia pasando momentos de angustia y desesperación.

“Nuestra entrega y oración de hoy colocamos a la Divina Misericordia, para que en estos momentos desesperantes tenga misericordia de nosotros”, señaló Valenzuela.

En otro momento de su homilía, el celebrante consignó: “Los domingos para los cristianos, es el día dedicado al Señor, consecuentemente y principalmente es día de asistir a misa para confesarse y comulgar y cumplir con nuestro Dios y el deber de cristiano. Igualmente, el domingo es el día dedicado al descanso, a la familia y compartir con ella, y también es el día de las sanas diversiones y distracciones humanas”.

Además, se preguntó qué decir sobre las discotecas, de las salas de bailes. “Donde los jóvenes acuden, lugares que en estos momentos no se pueden visitar por la vigencia de esta pandemia, lugares peligrosos adonde en estos momentos no se debe concurrir para evitar la aglomeración que nos impone el coronavirus”, resaltó.

Valenzuela destacó que las salas de bailes y las discotecas en cuanto tienen formas de funcionar y expresó: “Por ejemplo, los horarios no naturales, ¿y qué son los horarios no naturales? Su movida y actividad desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana, cuando estos son horarios de descanso, de dormir. En el curso de estos horarios no naturales de todo pasa, el loquerío, el consumo de estupefacientes, en fin, la manipulación interesada de la diversión de los jóvenes. Inadmisible. Queridos jóvenes, ¿les parece justo que un hijo tenga que hacer pagar a sus padres con angustias, con insomnio, palpitaciones del corazón, y de lágrimas amargas para toda la vida, por tu diversión a cualquier hora? Piénsalo bien al salir de tu casa el día sábado, cuando sales para dirigirte a las salas de bailes y discotecas”, acotó el predicador en la celebración litúrgica. DB