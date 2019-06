Obispo considera cercana elección de un primer cardenal paraguayo

El papa Francisco convocó, desde hoy hasta el 15 de junio, a los representantes pontificios para tratar asuntos de actualidad eclesial. Por lo que, tras este encuentro, se espera que a finales de junio se conozca la lista de los países que tendrán candidatos a integrar el Colegio Cardenalicio.

Monseñor Adalberto Martínez, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), considera –si bien se trata solo de rumores– más cercana la posibilidad de que, en esta ocasión, Paraguay esté en la órbita de los próximos cardenales. Por la afinidad y cercanía que mantiene el Papa con la devoción católica paraguaya, y su conocimiento de varios prelados que se destacaron por su servicio pastoral, cree que aumentarán las chances para que se cumpla el anhelo de tener, por primera vez, a un purpurado guaraní en la Santa Sede.

“El Papa es muy cercano y aprecia mucho el Paraguay. Incluso, cuando los periodistas le preguntaron (si la jerarquía eclesial paraguaya reúne méritos para el Colegio Cardenalicio), manifestó que ‘sí, se merecen dos’”, parafraseó el obispo de Villarrica, cuyo nombre suena entre los virtuales candidatos (ver info).

Martínez recordó que el Papa mencionó “a ilustres obispos”, como monseñor Ramón Bogarín, al obispo Felipe Santiago Benítez, quien trabajó con Benedicto XVI en la redacción del Catecismo de la Iglesia, a monseñor Ismael Rolón, entre otros. “Pero, son rumores y es muy difícil de identificar las fuentes de esos rumores. Recuerdo que hace tres años también fue así, que se había anunciado un cardenal para Paraguay. Creo que solo el Santo Padre y algunas personas cercanas saben y son los encargados de elegir a las personas y, sobre todo, buscar las vacancias que hay para el colegio de cardenales”, indicó.

IMPREVISIBLE. A criterio del presidente de la CEP, cualquiera de los obispos paraguayos está en posición de ser elegido por el Papa. “Los nombramientos del papa Francisco son muy particulares, muy imprevisibles”, apuntó y citó un caso: “En San Salvador nombró cardenal al obispo auxiliar de la arquidiócesis”. También podría optar por un obispo emérito: Pasó en Bolivia, donde designó cardenal a un obispo mayor de 80 años. Según Martínez, él no aspira –dice– a ser cardenal. “La mentalidad de la Iglesia en cuanto a hacer carrera está cambiando; no digo que mucha gente no tenga esa aspiración de poder, pero ese poder debe ser para servir”, tiró.