Obdulia Florenciano: “Por lo menos los huesos de mi hijo quiero encontrar”

Su madre, Obdulia Florenciano, que encabezó la comitiva de alrededor de 150 personas, reconoció que su corazonada de madre le indica que su hijo ya no está con vida, pero insistió en liderar la expedición para encontrar por lo menos el cuerpo del uniformado. “Mi hijo ya murió pero quiero que me den el lugar específico donde está. Por lo menos los huesos de mi hijo quiero encontrar”, explicó acongojada la mujer.

Los familiares, alrededor de 50 personas, que contaron con la compañía de unos 100 agentes militares y policiales de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTA), iniciaron el recorrido en la estancia María Auxiliadora, también conocida como Macchi Cué, en Arroyito, Concepción.

Pasadas las 8.00 se repartieron por la zona boscosa, pasando por varios lugares, hasta el momento sin éxito. “Demasiado mucho caminamos, más de 10 kilómetros, bordeamos arroyos, nos picó avispa”, dijo la mujer.

en sueños. La mujer, en comunicación con los medios que estaban en el lugar cubriendo la búsqueda, insistió en su tesitura de que su hijo ya fue ultimado por los miembros del grupo armado.

“Si él vivía, se iba a comunicar con nosotros. Él ya no está con nosotros. Hace mucho tengo la impresión que ya no está. Le sueño por las noches, me habla pero no veo su rostro”, agregó.

Edelio Morínigo fue secuestrado por miembros del EPP del mismo establecimiento rural en que estuvieron buscándole ayer, el 5 de julio de 2014.

Hace 2.024 días que sus allegados no saben nada del suboficial, que también parece haber sido olvidado por las autoridades y por parte de la sociedad. La última vez que se lo vio con vida fue en un video reproducido en octubre del año de su secuestro.