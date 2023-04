Nuevo ministro se integró a Sala Constitucional

Ahí, durante la sesión extraordinaria, se integró a la Sala Constitucional junto con los ministros César Diesel y Víctor Ríos.

Después, también dio una conferencia de prensa. Explicó que se sentía muy contento de estar en la Sala Constitucional de la Corte.

Santander dijo a los periodistas que empezó en 1994, como juez de Paz, luego como juez y finalmente como camarista. Explicó que apoyará a los ministros en el trabajo.

Asimismo, que trabajará con el Parlamento para la aprobación de la ley de Carrera Judicial. También que verá la forma de agilizar la resolución de los casos en la Corte. Además, señaló que pedirá la auditoría de la Sala, donde precisa la aprobación de los otros dos miembros.

Alegó que su trayectoria demuestra que no será presionado por políticos. Admitió que hay presiones, pero su conducta habla de su trabajo. Además, verá que no se use la Sala para prescribir acciones.