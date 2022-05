Nueva maniobra en el CM vuelve a trabar elección de ternas para TSJE

Yo no observo ninguna irregularidad... es nuestro deber continuar... en las condiciones en que se está.

Hay una acusación de un complot... No se violentó nada, y todo se hizo en base al reglamento.

Estamos a seis meses de las internas de los partidos políticos, no podemos estar sin TSJE, es un golpe institucional.

Los miembros Jorge Bogarín, César Ruffinelli y Raúl Torres Kirmser dieron bajos puntajes a la candidata María Verónica Franco Gennaro, lo que produjo que le falten 0,12 puntos para alcanzar los 70 puntos mínimos requeridos para ingresar a una de las ternas, y como solamente cinco superaron los 70 puntos, no se pueden conformar dos ternas.

Pedro Santa Cruz pidió reconsiderar el puntaje, a lo que Torres Kirmser instó a que los tres decidan luego de un receso, pero finalmente se sostuvieron en sus puntajes.

Hubo un fuerte cruce de acusaciones de intento de romper la institucionalidad y finalmente el voto de Roberto González inclinó la balanza hacia un cuarto intermedio hasta el lunes, en lugar de continuar y solamente integrar una terna.

Esta segunda posibilidad implica que el CM vuelva a realizar una convocatoria y proceso para integrar la terna faltante a remitir al Senado, faltando seis meses para las internas partidarias y menos de un año para las elecciones generales.

Los candidatos que sí lograron superar los 70 puntos en el proceso de selección fueron: Emilio Camacho Paredes, Édgar Urbieta Vera, César Rossel, Myriam Cristaldo Caballero y Jorge Bogarín González.

Acusaciones. Cuando los tres miembros del CM se plantaron en sus puntajes, quienes también habían trabado el proceso al oponerse a la impugnación al senador Juan Bartolomé Ancho Ramírez, los ánimos se caldearon en la sesión y salieron acusaciones.

“Estamos a seis meses de las internas de los partidos políticos, no podemos estar sin Tribunal Superior de Justicia Electoral, es un golpe institucional, estamos a menos de un año de las elecciones generales, y me parece un despropósito, un atentado contra la Constitución Nacional, un atentado a la institucionalidad”, dijo Santa Cruz.

Jiménez Rolón respaldó a Santa Cruz y habló de una situación premeditada. “Estamos en una situación absolutamente anómala, que creo que es premeditada y alevosa”, dijo.

Ruffinelli respondió a las acusaciones señalando que no se violentó ningún artículo del reglamento, por lo que deberían seguir en las condiciones dadas. “Yo no observo ninguna irregularidad, salvo que alguien me indique qué artículo del reglamento se está vulnerando”, dijo, e instó al respeto en el debate entre los miembros del CM.

Por su parte, Bogarín también defendió la postura de solamente integrar una terna y, por ende, volver a un nuevo proceso para la pendiente. “Si hay una acusación de que acá hay un complot, me llama la atención... cada uno es libre de decir y hacer, o de lo contrario, tendría que preguntar antes de dar mi calificación”, dijo.

Finalmente, Paciello también habló de la urgencia de integrar las dos ternas, y recordó el tiempo perdido en las discusiones sobre Ramírez. El lunes continuará la sesión y el voto de González será clave.