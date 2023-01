Nole avanza a pasos seguros

“Hace una semana no pensaba en el título, solo pensaba en estar en condiciones para jugar el próximo partido. Hasta esta noche. Esta noche, de la forma que he jugado y me he sentido, me da motivos para creer que puedo ir hasta el final”, afirmó Nole en rueda de prensa.

España se quedó sin representantes luego de la eliminación de Roberto Bautista Agu a manos del estadounidense Tommy Paul por 2-6, 6-4, 2-6 y 5-7.

Por primera vez desde 2006 no habrá ningún representante español en cuartos del cuadro masculino.



Barrió al australiano a Alex de Miñaur por 6-2, 6-1 y 6-2. Lo espera Andrey Rublev.