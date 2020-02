Noche de copas

El Legendario va por otro paso en la Copa Libertadores esta noche en La Nueva Olla Azulgrana, ante un rival conocido, Corinthians de Brasil. A este equipo supo derrotar por los octavos de final de este mismo torneo en el 2015, cuando muy pocos apostaban por él y supo llevarse la serie.

En ese entonces el partido de ida fue 2-0 con goles de Eduardo Filippini y Federico Santander; en la revancha fue 1-0 para el Legendario con el solitario gol de Fernando Fernández, que hoy será de la partida. El Cacique viene de lograr 4 victorias al hilo.

Corinthians, a su vez, llega con cuatro partidos jugados en el año, todos por el torneo Paulista y el último fin de semana venció 2-0 a Santos. Su referente es Boselli.

12 veces Guaraní enfrentó a equipos brasileños por Copa Libertadores: 4 ganados, 2 empatados y 6 perdidos.

Cerro Porteño salta a la arena continental.

Cerro Porteño hace su estreno en la Copa Libertadores 2020, enfrentando a Universitario, por la fase 2, en el Monumental de Lima (desde las 19.15).

El historial arroja supremacía del Azulgrana ante el elenco incaico, con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota en Libertadores. De visita, el Ciclón fue ganador en 1973 por 2 a 0.

El entrenador Francisco Arce prepara un equipo compacto, recuperando a Mathías Villasanti en el medio y apostando por la velocidad de los extremos (Carrizo y Ruiz), con Nelson Haedo en punta.

La revancha será el miércoles 12 en La Nueva Olla a puertas cerradas.

305 partidos disputados en Libertadores suma Cerro. Ganó 112, empató 88 y perdió 105. Marcó 399 goles.

Sportivo Luqueño debuta a las 19.15 en la Sudamericana vs. Mineros.

Sportivo Luqueño encara hoy en Venezuela su 5ª participación en la 19ª Copa Sudamericana.

Su mejor campaña fue en el 2015 al llegar a semifinales, donde fue eliminado por el Independiente Santa Fe, de Colombia. En las ediciones anteriores se despidió prematuramente: En el 2016 cayó ante Peñarol de Uruguay (1ª fase), y vs. Independiente Medellín (2ª fase); 2017 vs. Dep. Cali (eliminado en 1ª fase) y 2018 vs. Dep. Cuenca (1ª fase).

El Auriazul, dirigido por Celso Ayala, tiene un pobre inicio de temporada con tres partidos jugados, dos perdidos y uno igualado. Un buen resultado en Puerto Ordaz le dará un muy necesario balón de oxígeno.

2015 fue el año del único duelo de Luqueño ante venezolanos. Fue ante La Guaira (1-1 de visita y triunfo en casa 4-0).