“No soy yo quien tiene medios o poder para apretar a la gente”

–Primero que nada, ¿sos el candidato a presidente de la República por Colorado Añetete?

–Soy candidato a presidente, provengo del movimiento Añetete. En este momento se están acercando muchísimos dirigentes de distintos movimientos, incluso de Honor Colorado. Creo que vamos a fundar un nuevo movimiento para que todos se sientan partícipes desde el inicio. Tenemos un poderoso equipo ya. Todavía no hemos comenzado el trabajo formal.

–¿Sabés de las encuestas que se mencionan que señalan que tu mala imagen llega a un 60%?

–No conozco y recién en este momento vamos a comenzar a hacer las encuestas cuantitativas y cualitativas porque, de hecho, me tengo que medir desde el momento en que salgo a hablar de mi candidatura que oficialmente lo vengo haciendo desde el 10 de octubre.

–Hablar de una alianza entre los dos movimientos, suponer una unidad y un consenso, ¿es imposible?

–Eso no va a ocurrir. Nosotros creemos en la democracia, en las luchas internas, que es el camino que siempre eligió el Partido Colorado para que sus bases siempre estén entrenados en las elecciones. Nosotros siempre fuimos democráticos y hacemos que el pueblo colorado sea quien elija al que va a ser su representante y no entre cuatro paredes diciendo “a mí me parece que fulanito y menganito tienen que ser los candidatos para que no haya internas feroces”.

–¿Se necesita mucha plata para ganar la interna colorada?

–No sé si mucha plata, pero sí se necesita plata, sobre todo para mover una estructura tan grande como el Partido Colorado.

–En el caso de Santi Peña, sabemos que la plata la va a poner Cartes, y que no hay límite. ¿Quiénes van a ser los financistas de Hugo Velázquez?

–Muchos amigos empresarios están conmigo desde el momento en que salí a hablar de mi candidatura y de enfrentar al cartismo. Muchos y muy buenos empresarios se han acercado a decir que van a colaborar para esta campaña presidencial.

–¿Qué decís sobre la versión de que un grupo de empresarios de frontera árabes, libaneses son los que van a poner la plata?

–Eso no es cierto, precisamente porque los sectores empresariales, amenazados por el cartismo, son los que me van a acompañar. Te aseguro que la gente de frontera no tiene ningún problema con Horacio.

–Horacio Cartes dijo que el modelo tuyo de peajero, de los tiempos de cuando eras fiscal, ya no es sostenible, ¿qué decís al respecto?

–Le recuerdo que cuando yo era fiscal adjunto de Ciudad del Este, por la lucha que tuvimos contra la piratería y la falsificación, desapareció definitivamente, sobre todo en el tema de cigarrillo. Eso hizo que él (Cartes) quede como el único tabacalero, porque él en ese momento trabajaba de manera legal. Su fábrica creció enormemente porque nosotros combatíamos la falsificación y él se sintió muy fortalecido por ese motivo.

Son expresiones de un grupo político preocupado por mi campaña presidencial. Se sienten amenazados de que van a volver a perder las elecciones. No soy yo quien tiene medios de comunicación o el poder para apretarle a la gente. No soy yo quien está tratando de manipular las instituciones republicanas. No soy yo quien trata de manejar la Corte Suprema. No soy yo quien está haciendo suspender jueces porque sacaron sentencias que no le favorecían. No soy yo quien está queriendo manejar el Consejo de la Magistratura. Creo que es otro, es él (Cartes) el de la política del apriete en este país. Horacio Cartes es el que tiene las posibilidades de apretarle a la gente.

–¿Horacio Cartes es un peligro para la democracia?

–Horacio Cartes es un peligro para las instituciones. Lo vamos a enfrentar y lo vamos a vencer en las elecciones. El verdadero enemigo a vencer es Horacio Cartes.

–¿Qué pasará si el cartismo tome el poder?

–Otra vez, partidariamente, se va a dejar de lado a todos los dirigentes del partido que van a trabajar por él para ganar. Van a volver otra vez los gerentes a manejar las instituciones del Estado y quizá en el siguiente Gobierno, Cartes genere otro tipo de empresas en donde le va a hacer una competencia también al Estado, como está ocurriendo. Ustedes saben que el ex presidente de la INC (Jorge Méndez), hoy es presidente de Cecon. El ex presidente de Petropar es el que le maneja su negocio de combustibles. Así es muy fácil, entrar, conocer el negocio desde el Estado y luego salir y reclutar a toda esa gente para sus empresas privadas.

–¿Si fuera a ganar Santi Peña, el presidente no sería él?

–Santi Peña hace y dice lo que le dice su empleador, porque él es empleado de Horacio Cartes. Todo el pueblo paraguayo sabe de que si Santi Peña gana las elecciones va a ser la persona que esté ejecutando las órdenes de Horacio Cartes. Él (Cartes) necesita del poder para estar tranquilo en todo lo que hace referencia a su propia persona.

–¿Por qué necesita?

–Él no puede estar fuera del poder porque necesita protección en los distintos negocios que está teniendo.

–¿Sus negocios son ilícitos?

–No quiero hablar de ilicitud, porque cuando lo digo acá tengo que probarlo, pero sin embargo todos sabemos que los cigarrillos que él está enviando al Brasil se van de contrabando.

–¿El poder de Cartes es solamente el dinero o es un líder político?

–El poder de Horacio Cartes, exclusivamente depende de su dinero.

–¿Qué tan peligroso es el avance de la narcopolítica?

–Muy peligrosa. Me preocupa la cantidad de droga que está saliendo del país, ahora estamos hablando de toneladas. Sabemos que nuestro país es un corredor y tenemos que mejorar el área de seguridad para ello. Quieren entrar a la política para proteger esos corredores.

–¿Estas descuidando tu rol de vicepresidente al hacer campaña?

–No. absolutamente no. Yo hago mucho más de lo que constitucionalmente me corresponde.

–Vos fuiste a explicar la importancia del FEEI (Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación), pero de igual forma diputados de HC y tu bancada aprobaron el recorte

–Sencillamente y lastimosamente el interés electoral de muchos diputados hace que se deje de lado lo más importante para acompañar el tijerazo al FEEI. Miraron su interés personal que al interés superior.

–Vas a tener que cargar, siendo vicepresidente de la República, en tu campaña con los errores que haya cometido la administración de Mario Abdo. Es una mochila pesada.

–Claro, formo parte del Gobierno. No sé si es una mochila pesada. Estoy seguro que nos hemos equivocado, pero haciendo las cosas. Nos tocó un tiempo muy difícil. Paraguay es uno de los países mejor posicionados desde el punto de vista de la economía. Asumo este gobierno como exitoso.

–¿Qué opinás de la designación de Víctor Ríos?

–Confío en su capacidad intelectual. Creo que él tiene la certeza de que su mundo político terminó.



