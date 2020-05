Debido a que se registra una mayor afluencia de personas y ante la aparición de casos sin nexo del coronavirus (Covid-19), el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en el acto de habilitación de mejoras del Hospital Regional de Encarnación, dijo que no se deben relajar las medidas sanitarias en la fase 2 de la cuarentena.

“Estamos avanzando en esta fase, pero recordemos que no hay nada garantizado. Solamente vamos a poder ir avanzando en la medida que nos ciñamos estrictamente a lo que tiene que ver con el distanciamiento físico, uso de mascarillas, y también la higiene. Se llama inteligente porque no es relajamiento”. Agregó que le preocupa que la ciudadanía se relaje. “Vemos con intranquilidad que en algunas zonas del país se está dando eso. No seamos víctimas de un éxito transitorio. Tenemos que seguir aferrados a lo que nos ha dado resultado hasta ahora”, destacó el ministro. Respetar el distanciamiento físico y usar con frecuencia las mascarillas, sumados al lavado frecuente de manos, son prácticas que pueden impedir un avance de la enfermedad. “Estamos ante un enorme desafío que representa la pandemia del Covid-19. Esta pandemia nos obliga a hacer varios cambios, hemos tenido grandes sacrificios económicos y personales en el afán de preservar lo más importante, que es la vida”, insistió el ministro de Salud. DISTANCIAMIENTO “La conducta de las personas define una epidemia, más que el clima”, observó el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, al referirse a que la forma en que nos movemos y nos aglomeramos influye en gran manera para la ocurrencia de epidemias. Añadió que no demerita el impacto del clima en la propagación de virus gripales y que las epidemias de virus respiratorios se dan habitualmente en invierno porque las personas toleran más el hacinamiento.