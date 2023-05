“No se puede llamar a morir sin pruebas”

Reconoció que no pudieron advertir toda la dimensión del fenómeno de Paraguayo Cubas.

“Creo que hay en el TSJE un proceso institucional en el juzgamiento de las actas y dejar que corra y tener en cuenta esos llamamientos al caos sin tener pruebas convincentes. No se puede mandar a la ciudadanía a morir por la patria sin tener pruebas convincentes. Hasta el momento no se están presentando de manera formal, oficial, institucional”, advirtió a la 1080 AM.

Dijo que el dilema es que hay un fenómeno social, deudas de la democracia, corrupción institucionalizada, déficit estructural y gente muriendo en la pobreza, además de incapacidades del sistema democrático para resolver los grandes dilemas.