No quieren recibir dosis contra Covid-19 el 49% de encuestados

Tener hoy una vacuna es un privilegio y la gente tiene que entender”, dijo al programa Bajo La Lupa, emitido por Noticias Py. el Dr. José Fusillo, neumólogo del Ineram. Así salió al paso de los resultados de una encuesta publicada en la revista The Lancet, que ubica a Paraguay entre los cinco países cuya población manifestó una posible no aceptación de la vacuna anti-Covid.

‘’Lastimosamente hay un ránking y estamos en el quinto lugar, pero desde abajo donde mostramos el negacionismo ante la vacuna’’, lamentó, por otro lado, la Dra. Laura Báez, jefa del área de manejo Covid de Asismed. El informe Desafíos para garantizar el acceso global a las vacunas indica que el 49% de la población paraguaya no quiere recibir la vacuna para inmunizarse contra el nuevo coronavirus. ‘‘El menor número de personas que definitivamente o probablemente se vacunarían fue Serbia (38%), seguido de Croacia (41%), Francia y Líbano (ambos con 44%) y Paraguay (51%)’’, dice el documento. ‘‘La vacuna como el agua potable son dos eventos que han cambiado la historia de la medicina’’, recordó Fusillo, al referirse sobre la campaña de inmunización global, que hasta el momento más de 22 millones de personas fueron vacunadas y se han reportado 84 efectos colaterales, es decir, menos de una reacción adversa leve por millón de vacunados. Para alcanzar las inmunidades colectivas, de rebaño se necesita llegar al 60 % de personas inmunizadas, ya sea naturalmente por la enfermedad o por la vacuna, dijo el médico. ‘‘Hay un 90% de población susceptible y estamos hablando que eventualmente la mitad de ella no quiere vacunarse’’, señaló. En cuanto a los encuestados que dijeron que definitivamente se vacunarían cuando una vacuna Covid-19 esté disponible fue más alta en Vietnam (98%), seguida de India y China (ambas con 91%), y Dinamarca y Corea del Sur (ambas en 87%). ‘‘No tenemos aún bien claro cuántas personas han sido afectadas por la enfermedad, aún no tenemos un estudio de cero prevalencia, se calcula que no llegamos al 10% todavía de personas que han padecido la enfermedad. Hay un 90% de población susceptible y estamos hablando de que eventualmente la mitad de ellas no quiere vacunarse’’, expresó Fusillo. Sobre el retorno a la vuelta a las clases presenciales, el Dr. Fusillo dijo que la situación epidemiológica de Paraguay, según los indicadores de la CDC, es de alto riesgo por lo que se siguen preguntando por qué hay que volver a las escuelas así. Sostuvo que las lógicas comparativas entre los países son diferentes hoy. ‘’Tenemos la posibilidad de dejar las puertas y ventanas abiertas, Alemania tiene 3 o 6 grados bajo cero y es imposible sostener. Necesitamos que haya ventilación, priorizar esto antes que la desinfección, antes que entrar cada tanto para desinfectar, es importante tener dos ventanas abiertas’’.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



SONDEO. Ubica al Paraguay entre los países cuya población no acepta la vacuna.