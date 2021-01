“No queremos más extorsionar a jueces y fiscales”, dijo Rivas

La sesión se había iniciado con cinco miembros presentes, entre ellos: Silva Facetti, Jorge Bogarín, Gladys Bareiro de Módica Seifart y Enrique Bacchetta. De manera virtual lo hacían: Ramírez Candia, Eusebio Alvarenga y Hernán Rivas.

Todo transcurría con aparente normalidad hasta que se iniciaron los roces entre el senador por Colorado Añetete Enrique Bacchetta y el diputado de Honor Colorado Hernán Rivas.

En un momento de la reunión Bacchetta solicitó que las discusiones se realicen con altura “y no con uno que no es ni abogado y viene a hablar de supermercadismo” señaló el senador en solapada referencia a Rivas.

El diputado inmediatamente pidió la palabra y en un intento de defensa manifestó: “Si usted, senador, tiene constancia de que no soy abogado, y si la tiene, denúncieme ante la Justicia; este no es el fuero, no es el lugar, senador. Usted debería pedir permiso al Jurado para que se lo investigue por muchos motivos”, dijo al empezar.

Luego continuó señalando respecto a los supuestos ataques del cual es víctima por parte del senador. “Voy a seguir siendo miembro hasta que la Cámara de Diputados así lo quiera y hasta que Dios lo permita”, puntualizó.

En otro momento manifestó que “es cierto que somos cuestionados, pero somos cuestionados de la época que él fue presidente (Bacchetta ) y ahora queremos hacer bien las cosas. Queremos cambiar, no queremos más extorsionarles a los jueces y fiscales”, sentenció.

Antecedente

El legislador colorado Hernán Rivas había jurado como representante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en reemplazo del diputado de Colorado Añetete Ramón Romero Roa, removido sorpresivamente del cargo. Rivas gestionó su título recién el año pasado tras las denuncias de irregularidades, por no contar con ese requisito.