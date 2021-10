“No puede ser que un empresario tenga más poder que el presidente”

–Estoy seguro de que fue la gestión, en gran medida. Si yo tenía una mala gestión, no me iban a votar. Segundo punto, la organización porque tenemos un gran equipo de gente que planifica todo. Eso ayudó a que podamos cubrir las mesas. También hicimos una muy buena campaña. Tuvimos un resultado histórico. Le doblamos la cantidad de votos al candidato de la ANR.

–No solamente en CDE, se derrotó a la ANR.

–Lo de Ciudad del Este se está extendiendo. En Hernandarias ganó un independiente que no es de nuestro movimiento. En Minga Guazú ganó el candidato de nuestro movimiento, Diego Ríos. En Mallorquín también ganó un independiente a quien le estuvimos asesorando y acompañando. Esto se está replicando a nivel país. Luis Yd, en Encarnación ganó con margen elevado. Los independientes que fuimos electos tenemos que demostrar que valió la pena que nos hayan votado.

–¿Estas victorias de la oposición golpean fuerte al Partido Colorado?

–El Partido Colorado salió fortalecido en estas elecciones. En algunos puntos claves no ganó. Creo que de cierta manera salió fortalecido. No obstante, no todo está perdido. En Santa Rita, los independientes y liberales están conformes con su intendente, es colorado. En Naranjal también todos están conformes con el intendente, que es colorado y es cartista, pero está haciendo muy buena labor. Hay buenos intendentes y dirigentes dentro de la ANR. También dentro del PLRA, no puedo dejar de mencionar a Ricardo Estigarribia de Villa Elisa, por ejemplo.

–¿De qué se habló en la reunión con Luis Yd y Kattya González?

–Hablamos de la situación del país, de que no podemos seguir así, de que sería interesante que la oposición llegase al Palacio de los López. Quiero recalcar que aún no me interesa ser candidato a presidente de la República, y de hecho si me interesara, no voy a poder pugnar por el cargo debido a mi edad. Me parece interesante que podamos armar un equipo fuerte y llegar con chances al 2023. Es difícil hablar de una candidatura porque hay que hablar con todos y construir, con el PLRA, con el Frente Guasu, Patria Querida, con todos.

–¿La fórmula de CDE se puede replicar a nivel país?

–Nosotros venimos de un sistema muy autoritario y muy corrompido que vivimos, y sentimos en CDE. Mi primera candidatura fue un rechazo a la vieja clase política. Por eso me votaron, fue una prueba. La victoria con mi segunda candidatura se dio con la satisfacción de la gente hacia mi gestión. A nivel país es diferente. Hay ciudades que están contentas con sus gobiernos locales colorados. Ahí no se va a ganar solamente con un buen candidato. Además hay que contar con el respaldo del PLRA si se quiere ganar las elecciones.

–¿Se puede hablar de una figura para el 2023?

–No soy dueño de la verdad pero veo perfiladas a varias personas con quienes se podría llevar adelante la chapa de la oposición. Pueden ser: Kattya González, Sebastián Villarejo o el propio Luis Yd. Si hablamos del PLRA, está Efraín Alegre. Creo que no tendríamos tanta fuerza con Efraín, porque los propios liberales se resisten a su figura, pero él es el presidente del partido y también quiere ser candidato. Voy a dar otro nombre. Está un poquitito loco nomás, más de lo que me gustaría: Paraguayo Cubas, para mí sigue siendo una opción. Tiene que regular un poco nomás, porque a veces tiene ideas demasiado radicales. No hay que descartar tampoco a Carlitos Rejala, para presidente o vicepresidente. Por ahí nomás está la llave. Me gustaba también Norman Harrison como candidato, pero él dijo que no y vamos a respetar su decisión.

–¿Las listas para el Congreso, deben presentarse unificadas?

–Se habla de eso. Este sistema nos benefició en Ciudad del Este porque nos organizamos bien y porque tuvimos candidatos potables. Pero, la senaduría es otra cosa y creo que el Partido Colorado va a tener una mayoría avasalladora si es que no unificamos las listas.

–¿Se necesita del PLRA?

–Sin el PLRA no le vamos a ganar al Partido Colorado. El panorama en CDE es una cosa, pero en el resto del Paraguay hay otra realidad y sin el PLRA no se gana a la ANR.

–La realidad es que hay una división importante en el PLRA y hay sectores que responden al cartismo.

–Podemos encerrar a los Efraín Alegre y a Blas Llano en una pieza y que se peguen hasta que se cansen y salga la ira, y que hagan pases. Si queremos ganar, tenemos que estar todos unidos, si es que hay sectores que responden al cartismo, eso va representar un golpe para las pretensiones que tenemos para el 2023.

–¿Cuál será su rol en el 2023?

–Desde donde me toque, voy a estar trabajando por una gran unidad porque yo quiero ganar. Quiero que la oposición gane la presidencia de la República y voy a hacer todo lo que mi conciencia y mi corazón me indiquen cuál es el mejor camino.

–¿Es Horacio Cartes un peligro para la democracia?

–Depende de donde se lo esté mirando. Obviamente él genera mucho empleo en el sector privado. Es dueño de las empresas que más tributan al país. Tanto daño no le hace al país, pero al sistema democrático, sí y a la política, porque no puede ser que un empresario tenga más poder que el presidente de la República. Eso pasa porque hoy la clase política, diputados y gente que quiere acceder a un cargo de poder, se prostituyen por el dinero y ven como el único medio de llegar o mantenerse, que Horacio Cartes les financie. Ahí empezamos mal. Obviamente, a él le sobra dinero y está comprando a los políticos que se humillan. Si era por dinero, acá Ulises ganaba. En CDE hubo un despertar, la gente agarró el dinero y se fue a votar por nosotros. Yo creo que ese despertar necesitamos expandir al país para tratar de mejorar.

–¿Cartes va a ser el protagonista en el 2023?

–Creo que siempre fue protagonista. Si nosotros queremos demostrar que nuestra gestión vale la pena, tenemos que ganar a quien sea. Si es contra Horacio Cartes, tenemos que enfrentarnos a él, mediante una concertación o una alianza.

–¿Cómo se ve después de culminar este mandato?

–Tengo que demostrar todo lo que tengo que ofrecer para mi ciudad y después veo como ser un ex intendente querido y orgulloso de su gestión. Todo dependerá de mi trabajo.



Perfil

Miguel Prieto, un abogado de 32 años, ganó por segunda vez la Intendencia de una ciudad clave, como es Ciudad del Este. Construyó un movimiento independiente, Conciencia Democrática del Este. Obtuvo más de 81.000 votos frente a 35.000 de la ANR y otros porcentajes pequeños de partidos como el PLRA. Contará también con mayoría propia en la Junta Municipal.



