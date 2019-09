No pudo ni con Messi

Los culés suman solo siete puntos en sus primeras cinco presentaciones, siendo el peor inicio de campeonato desde la temporada 1994-1995.

El Granada con su triunfazo sobre el Barcelona, alcanzó la cima en la clasificación de la Liga con 10 puntos, compartiendo la punta con el Atlético de Madrid y el Sevilla.

dejó escapar. Precisamente, el Atleti perdió la chance de quedarse en solitario como líder, al empatar en el Wanda Metropolitano 0-0 con el Celta de Vigo.

Por su parte, Levante y Eibar igualaron 0-0 y el Villarreal superó al Valladolid 2-0.

partidazo en el pizjuán. Hoy a las 15.00, de nuestro país, sobresale el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Real Madrid.

Además juegan a las 6.00, Getafe vs. Mallorca, Espanyol vs. Real Sociedad a las 8.00, Valencia vs. Leganés a partir de las 10.00 y Athletic de Bilbao vs. Alavés, desde las 12.30.