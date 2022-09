No piensa renunciar y amenaza con demandas a diputadas

Godoy consideró que González “tiene un problema mental” y que solo está buscando “destapar un show”. Reiteró que presentará una demanda civil en contra de la legisladora, así como la denuncia incluirá a la diputada liberal Celeste Amarilla.

“Tiene un problema de esquizofrenia, tiene un problema mental para manifestar eso. Lo que ella hace ahora es estar destapando un show. Yo no soy Pablo Escobar para estar haciendo ese tipo de cosas. No entiendo que diga ‘aparentemente’. ¿Cómo voy a pedir datos de su vehículo? Yo no tengo esa potestad”, sostuvo.

Cuestionó nuevamente a los medios y recomendó “apartarse” de lo que hace la parlamentaria, porque según dijo, “es muy peligrosa la línea que se está cruzando”.

“No voy a hacer ningún tipo de demanda contra los medios, pero contra ella (Kattya González) sí y contra Celeste Amarilla por daños y perjuicios”, añadió.

“Todo es en un contexto político, personalmente, no tengo ningún antecedente con ella. Pero ella nunca más paró su discurso contra mí desde que yo manifesté mi indignación tras la detención de su hijo, y toda la clase (política) se pronunció sobre el tema. Pero para ir a implantarle (sic) droga en su vehículo, no sé qué tipo de torpeza voy a tener yo. No sé si reírme o llorar”, aseguró.

“Hablan de 15 kilos de cocaína y no soy una persona adicta, tengo una batalla más importante que es contra el cáncer. Parece una novela donde a toda costa se busca sacarme del cargo”, sostuvo.

Consultado si seguirá en el cargo, Godoy dejó en claro que no piensa renunciar.

“Demasiados logros hay como para salir ahora, aún hay mucho por hacer. Ganamos demasiados casos beneficiando a muchos desprotegidos”, añadió.



Miguel Godoy,

defensor del Pueblo.