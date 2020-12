No hubo hazaña en Porto Alegre

Guaraní no pudo nunca en la serie hacerle fuerzas a Gremio, su rival le fue superior en los dos partidos y por eso la eliminación fue irremediable.

COPA LIBERTADORES 2020 - OCTAVOS DE FINAL - VUELTA. Estadio: Arena do Gremio, Porto Alegre, Brasil. Árbitro: Wilmar Roldán. Líneas: Dionisio Ruiz y Miguel Roldán (terna colombiana). VAR: Andrés Rojas (COL). Gol: 3’ Aldemir Ferreira y 96’ Antonio Rodrigues (G). Amonestados: 69’ Isaque (Gr); 18’ J. Florentín, 46’ A. Villalba, 48’ J. Báez y 92’ R. Fernández (G). Expulsado: 87’ Miguel Benítez (G).

Gremio (2): Vanderlei; Luis Orejuela, David Braz, Antonio Rodrigues y Bruno Cortes; Aldemir Ferreira (74’ Maicon), Darlan Mendes (74’ C. Pinares), Lucas Silva y Pepe (82’ G. Azevedo); Jean Pyerre (45´+2 Isaque) y Diego Churín (82’ D. Souza). DT: Renato Gaúcho.

Guaraní (0): Gaspar Servio; Nicolás Tripichio (46’ A. Villalba), Jhohan Romaña, Javier Báez y Miguel Benítez; Nicolás Maná, Ángel Benítez (78’ B. Merlini), Rodrigo Fernández y José Florentín (46’ F. Fernández); Cecilio Domínguez y Raúl Bobadilla (89’ G. Benítez). DT: Gustavo Costas. Cuartos de final: Gremio vs. Santos, Palmeiras vs. Libertad y Nacional (URU) vs. River Plate (ARG). Racing aguarda por Boca o Internacional.