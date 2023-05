Señaló que durante la reunión que mantuvieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien hasta el momento se mantiene como líder del grupo, acordaron que darán gobernabilidad al presidente electo Santiago Peña, pero que "no hay necesidad de tener bancada unificada".

♦ Ayer se reunieron con el presidente Mario Abdo. González aseguró que darán gobernabilidad Peña.



"Vamos a tener nuestra bancada de Fuerza Republicana, siempre vamos a estar predispuestos a acompañar. Pero la necesidad es que nos mantengamos unidos, consolidarnos como bancada, tenemos que estar predispuestos a cooperar con el presidente de la República con su gestión de gobierno", acotó.

Manifestó también que lo que buscan es "no matar la pluralidad" y "mantener una identidad" en el seno del Partido Colorado, pero reiteró que sí quieren trabajar juntos y mostrarse "cooperantes en las leyes que beneficien al país".

No obstante, aseveró que el liderazgo de Fuerza Republicana lo definirán sus propios adherentes y no miembros del movimiento Honor Colorado, liderados por el ex presidente Horacio Cartes, sancionado por Estados Unidos por hechos de corrupción y vínculos con el terrorismo.

Se refirió a este último punto, debido a que referentes del cartismo dieron pie para que el líder sea el ex candidato presidencial Arnoldo Wiens, quien se mostró muy cercano a Peña durante la campaña electoral, a fin de que sirva como un nexo entre ambos sectores. El cartista Walter Harms dijo que prefieren a Wiens como líder antes que a Salomón.

Este último martes, Abdo Benítez desarrolló un encuentro privado con senadores y diputados electos de su sector, aparentemente en busca de consenso por el liderazgo del grupo, pero esto hasta el momento se mantiene en incertidumbre.

Días pasados, senadores de Fuerza Republica que fueron reelectos, liderados por el presidente del Congreso Óscar Cachito Salomón, adelantaron también que tendrán una bancada propia en la Cámara Alta, y que el bloque estará integrado por 12 miembros.