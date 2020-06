“No genera confianza en el sector privado”

Esta fue la situación que describió el economista Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), y sostuvo que se necesita un plan de normalización fiscal y monetaria para generar confianza en el sector privado, las calificadoras de riesgo y los entes multilaterales.

“¿Qué hacemos con un fisco que este año va a tener un déficit de 6% ? ¿Va a ser 6% otra vez el año que viene, va a ser 5% en el 2022, van a entregar al siguiente Gobierno con 4%? Si uno no ve de acá para adelante cuál es el plan de vuelo, tanto fiscal como monetario, es difícil que el sector privado agarre confianza y si el 85% del PIB no agarra confianza, entonces no hay plan de reactivación que sirva”, advirtió.

Por otro lado, consideró que en un escenario de escasa capacidad de endeudamiento –dentro de los límites razonables– y de baja recaudación tributaria, una salida puede basarse en el modelo de asociación público privada (APP).