No es cuestión de inmediatez, sino de un proyecto elaborado

En un breve repaso lo expuesto por Paraguay apenas sobrepasó lo aceptable en los cotejos de preparación. La verdad comienza ahora en esta Copa América y que tendrá una extensión muy larga en el camino al próximo mundial. Es decir, aquí las cosas deben ser por resistencia y convencimiento de lo que se quiere y no entrar en el juego de saber hasta dónde se llega en esta participación oficial. El plan debe estar bien definido y superar los obstáculos con la suficiente madurez para llevar el operativo adelante. El debut de hoy está marcado con una notable expectativa siendo Qatar el primer rival con brillantes antecedentes en su continente pero resultando para esta parte del mundo todavía una incógnita y habría que ver de qué manera Berizzo marca el diseño de juego.Por lo que vimos la prioridad es la velocidad y es ahí donde quiere el entrenador sacar provecho. Ya apuntamos en más de una ocasión que Paraguay juega muy acelerado como consecuencia justamente de los jugadores que dispone y que son de esa característica en el ataque. Un crédito especial para Tacuara Cardozo quien volvió a la selección mediante su excelente gestión en Libertad. Retomando lo anterior hay que darle tiempo a esta nueva etapa, cualquiera fuese el resultado del primer partido y no creer en caso de un triunfo que el camino será allanado en la serie, la cuestión es cómo se jugó y que perspectivas depara. Compromiso

Mientras la Copa América es centro de atención, los representantes paraguayos en la Libertadores continúan con sus preparativos para octavos de final. Libertad sumó a Diego Viera proveniente de Godoy Cruz aunque no podrá jugar la Copa por haberlo hecho con el club argentino. En tanto Chamot aguarda por un Mcnelly Torres que debe estar más comprometido con la causa, ya es un hecho gastado lo de Recalde, Benítez y Lucena, este último aún con un año y medio más de contrato y sancionado por actos de indisciplina. Al volante mixto lo va a extrañar Libertad en la Copa, sobresalió nítidamente y queda para la especulación si su ausencia en la selección fue motivo de su interna con su club. En Libertad se exige compromiso por la causa.

Pies sobre la tierra

Cerro Porteño presentó a Russo con sobriedad, con compromiso asumido y no con promesas desmedidas. El orientador se hizo cargo en un momento de transición con relación al plantel, transferido Escobar a México, van por un zaguero más. En tanto, busca cerrar lo del Chico Díaz, reintegró a Oviedo y Josué Colmán y se sumaron Alexis Rojas y Fredy Vera.

Preocupa lo del Topo Cáceres que sigue trabajando diferenciado, por su parte Amorebieta lo hace con normalidad. Se especula con la venida de Juan Patiño, últimamente en Belgrano descendido en el fútbol argentino y cuyo pase pertenece a Racing. No sería raro que salten más nombres para que pueda disponer el entrenador de mayores variantes. Consciente el DT mostró franqueza al asumir el cargo: “Debemos tener los pies sobre la tierra” apartándose de toda ficción. Al más alto nivel

Sin descuidar para nada su etapa preparatoria el tricampeón del fútbol paraguayo se embarcó en un proyecto ambicioso como es el de la Villa Olimpia en Fernando de la Mora cuya denominación del complejo nuevo será el de “Osvaldo Domínguez Dibb”, en homenaje al experimentado y triunfador ex presidente decano. El centro será inaugurado según lo anunció el propio Trovato a fin de año con una infraestructura muy funcional y de nivel pasando por dormitorios, consultorios y gimnasio entre otros.

Para el comedor se le pondrá una atención muy especial, esto por el tema de las permanentes concentraciones. En cuanto al plantel están los mismos salvo Verón y Julián Benítez (presentado en el Alagoano, quien también contrató a Rodolfo Gamarra, últimamente en Guaraní). Lo de Rodallega no pudo ser, se bajó rápido el caso de Darío Lezcano y se desvaneció la posibilidad de contratar a Maxi López, quien terminó su ciclo con Vasco Da Gama y que estuvo en la mira del Franjeado. El propio López al decir del empresario Regis Marques no mostró mucho interés en jugar en Paraguay, prefiere hacerlo nuevamente en la Argentina e incluso pidió rescisión de contrato puesto que el propio entrenador del Vasco, Vanderlei Luxemburgo, no lo tiene en cuenta como el delantero pretende.Bien se sabe que Olimpia juega callado en algunos casos y este fue uno de ellos, grafica en cierta manera que insistirá por un jugador de ofensiva más. Cinco extranjeros en cancha

Hay una fuerte corriente para que los equipos de Primera División puedan contar al mismo tiempo con cinco extranjeros en campo. De momento, son cuatro y la temporada pasada fueron tres. Hay permanentes contactos entre los presidentes de los clubes referentes a esta intención y uno de los que propician esta variante es Miguel Figueredo, el titular de Sol. Las consultas continúan y esto lo tendrá que resolver el consejo ejecutivo de la APF donde esta idea cuenta con mayoría, aunque aún no está resuelto el caso. También otro tema a ser abordado es el del Sub 19. Libertad planteará la posibilidad de que se mantengan durante todo un tiempo, es decir 45 minutos.