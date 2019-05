No dan nombres de los empresarios en la mira

Hace un mes que el ex jefe del extinto Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia (Detave), general retirado Ramón Benítez, y otras once personas se encuentran privadas de libertad, tras haber sido imputadas por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando, por el esquema de cobro de coimas. Sin embargo, a la fecha no se dan a conocer los nombres de los empresarios que supuestamente están en la mira fiscal por pertenecer a la rosca corrupta.