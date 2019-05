Nivel del río supera previsión y está más cerca del desastre en Asunción

La crecida no se detiene y el río Paraguay está a solo 75 centímetros de llegar a su nivel de desastre (8 metros) superando ya las previsiones para la primera semana de junio.

El informe sobre las alturas hidrométricas elaborado por la Dirección de Meteorología e Hidrología y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) señala que el río Paraguay debería alcanzar en junio una altura máxima de 7,20 metros en Asunción. Esta cifra ya fue alcanzada el pasado viernes.

Con 7,25 metros de altura registrada ayer, según Meteorología e Hidrología, las aguas seguían tomando los barrios de la capital alcanzando casas y cubriendo las calles, intensificándose las tareas de evacuación.

Los afectados ya no son familias asentadas en zonas ribereñas y ya no van a refugios porque optan por alquilar una vivienda y no precisan de la asistencia de la Municipalidad de Asunción y de la Secretaría de Emergencia.

“La mayoría de la gente que está saliendo tienen casas construidas de materiales, son de barrios consolidados, con empedrados y todos los servicios, ya no son comunidades constituidas en zonas inundables, familias vulnerables”, comentó Aníbal Arias, de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Asunción.

Después del temporal registrado el 10 de mayo, el río Paraguay subió 40 centímetros desplazando a 1.000 familias, y hay temor de que con otro evento similar llegue a su nivel más alto.

Según el pronóstico extendido, esta semana estará marcada por precipitaciones y tormentas eléctricas. Hoy un sistema de tormentas, precediendo a un frente frío, podría generar lluvias y tormentas puntualmente fuertes, especialmente en el sur de la Región Oriental.

Afectados. En total, son más 12.500 las familias afectadas por la crecida en la capital del país. Las mismas están distribuidas en 118 albergues.

En 49 refugios del Bañado Norte habitan 4.175 familias; en el Bañado Sur en 48 refugios, se alberga a 5.249 y en la Chacarita en 21 albergues están cohabitando 1.581familias, totalizando 11.005 familias en estos espacios.

Asimismo, 53 familias viven en casas alquiladas y 1.525 personas en casa de parientes, según el último reporte difundido por la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Asunción.

Los barrios San Cayetano y Caacupemí registran actualmente el mayor desplazamiento de afectados, según datos de la Comuna. En Sajonia, el agua llega a los hogares en zonas altas.

Estamos desde hace tres meses en los refugios. No pasamos bien y parece que vamos a seguir así por más tiempo. Gloria Orrego, damnificada.

Perdimos mucho con esta crecida y la asistencia de la SEN y la Municipalidad con los materiales es poca. Jazmín Sánchez, afectada.

Inmunizan a más de 3.700 personas

La XVIII Región Sanitaria de Asunción informó que 3.736 personas desplazadas por la crecida fueron inmunizadas contra diversas enfermedades y les fueron aplicadas las vacunas contra la gripe. En el marco de esta contingencia, las patologías más frecuentes registradas durante las jornadas de atención médica están encabezadas por infecciones respiratorias agudas (IRA) no neumonías (1.280), hipertensión arterial (991), enfermedades tipo influenza (987). Les siguen las lesiones por causas externas (223), diabetes (199), lesiones en la piel (164) y cuadros diarreicos (162).