Niños en cuarentena y cómo acompañarlos

CONTENCIÓN FAMILIAR.

No se sabe a ciencia cierta si los niños saldrán afectados a consecuencia de la cuarentena, según la experta. Es un fenómeno que “recién podría ser observado o evaluado al final de este periodo”, indica, y recalca que la clave es la contención afectiva que brinden los adultos para evitarlo. “La manera en que los adultos sostengan esta realidad es fundamental. Es necesario facilitar un ambiente de paciencia y de diálogo generoso entre toda la familia”, expresa la profesional, que es especialista en la crianza, educación y desarrollo del niño.

“Ante todo lo que ocurre, los niños son los más blandos entre los duros”, afirma la sicóloga. Sin embargo, son los vencedores en esta situación, porque tienen una capacidad de adaptación que ningún adulto tiene. “Los niños tuvieron que aceptar y adecuarse a todo. A no ir más a la escuela, no salir a jugar al parque con sus amigos o en algunos casos, no visitar a sus abuelos”, afirma Rosarito.

Según la profesional, la forma correcta en que el adulto deba transitar es con la armonía y la interacción en el hogar. Para ello aconseja el diálogo con los hijos, aportándoles tranquilidad. “Si los padres están bien, los niños también. El confinamiento hay que atravesar con buen humor, amabilidad, cariño y generosidad. Y, sobre todo, darle mucho afecto con contacto físico a través de besos y abrazos”, explica la licenciada.

NO TODO ES NEGATIVO

Paradójicamente se puede decir que el coronavirus, a nivel familiar, deja un valioso aprendizaje. Gracias al tiempo que los padres tienen en casa, pueden compartir y descubrir las capacidades que los hijos poseen.

Ante la ausencia del ritmo acelerado con la que se vivía, la profesional recomienda estructurar los días con rutinas y ofrecer actividades, para fomentar los vínculos familiares. “Podemos generar espacios de encuentro con los hijos. Aprovechar esta pausa que nos saca de prisa para realizar las tareas domésticas con los chicos, como cocinar o arreglar el jardín. Y así enseñarles lo que es la ayuda mutua y a la vez construir la autonomía del niño”, explica.

La experta insiste en la importancia de mantener los horarios de despertarse y acostarse, así como de utilizar calendarios para situarse en el día de la semana. “El manejo de los tiempos es muy importante, a qué hora van a bañarse, hacer alguna tarea de la escuela cuando a los padres les toque trabajar en casa”, expone.

En cuanto a las actividades escolares, la profesional recomienda evitar exceder a los niños con las tareas. “De esa manera no los agobiamos. Además, aprovechamos la oportunidad de verlos aprender de cerca”, refiere.

Para la Franco, la pandemia es una prueba de resistencia y espera que las familias salgan fortalecidas con todo lo acontecido. “Si entendemos todo esto, el confinamiento no habrá sido un tiempo muerto”, finaliza.