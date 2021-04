Niñez plantea crear un registro para ayudar a niños huérfanos por Covid

En la oportunidad plantearon una plataforma de registros para que se tengan datos de niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos y, mediante ello, tener un cifra exacta de afectados y poder brindar ayuda a los niños que quedan en situación de vulnerabilidad.

El defensor adjunto de la Defensa Pública, Édgar Ríos, manifestó que este trabajo interinstitucional busca brindar a la ciudadanía respuestas rápidas, especialmente a los niños. “Por más que no tenemos registros el día de hoy, estoy seguro de que existen esos casos, pero como no hay aún los registros correspondientes no tenemos esa posibilidad de actuar inmediatamente”, expresó Ríos.

La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, en comunicación con ÚH, indicó que solicitaron al Ministerio de Salud la cantidad de afectados para poder ver la situación de cada niño o adolescente que tiene un familiar fallecido por Covid. “Es la línea de acción del Ministerio de la Niñez y estamos solicitando información al Ministerio de Salud, que es el que tiene el vínculo con los pacientes y tiene el registro de los fallecidos porque no hay una lista de niños que quedan huérfanos”, señaló.

Destacó que lo esencial es ver en qué situación de vulnerabilidad quedan los chicos y que puedan ser asistidos. “Se evaluará cada caso y si un niño queda sin ningún familiar, lo más saludable en estos casos es una familia alternativa, y la adopción es una solución”.

SISTEMA. Por otra parte, la ministra señaló que hasta la fecha no tienen reclamos por esos casos y que, por ende, quieren una medida oficiosa y tener un registro oficial para que se puedan tomar las medidas respectivas a la situación. “Con el mismo protocolo que tenemos para los niños huérfanos por feminicidio. Estamos haciendo un sistema de registro ágil y hábil para el operador que está atendiendo a las personas. Salud debe dar la información a las personas que se internan de su familia como se está haciendo, pero el problema es que después no se unen los datos cuando hay fallecidos, de si hay o no niños menores de edad y entonces vamos a tener una forma de registro que sea ágil para que se puedan levantar las alertas cuando sí se producen fallecimientos”, manifestó Martínez.

”Realmente nosotros no estamos recibiendo la información, pero sí tenemos pedidos de atención cuando hay familiares que están internados y los niños quedan solos en las casas, pero los vecinos son los que alertan y nosotros intervenimos”, destacó.

Explicó que la idea es llenar un formulario donde se levanten los datos de las personas en el hospital donde también se incorporen los datos de los hijos menores de edad. “Por ejemplo, hay casos también de niños que están viviendo con los abuelos, los abuelos fallecen y sus padres están fuera del país porque hay muchísima migración femenina, entonces eso también estamos registrando”, alegó.

Por otra parte, Martínez informó que el miércoles ya van a tener novedades del avance del registro y que inmediatamente se llevará a cabo este proyecto.

Recordó que siempre están habilitadas las líneas 147 del Minna y 133, el contacto de la Defensa Pública.