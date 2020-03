Niñez plantea atraer “con juegos” a chicos que vagan por Terminal

El dispositivo será administrado por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) en capital, en coordinación con el Ministerio.

“La idea es atraerlos jugando primeramente para que estén en un espacio seguro mientras tanto se va trabajando con ellos: ver cómo están, de dónde vienen, qué hacen, llevarlos hasta el dispositivo, iniciar el proceso de identificación para ver a sus familias”, explicó la ministra.

Martínez refirió que dicho espacio sería como una oficina dentro del predio de la estación de buses, donde los chicos tengan un sitio donde comer, asearse y dormir. Un centro abierto como el que tenía Painac en el microcentro capitalino y que recibía a niños y adolescentes en situación de calle y adicción.

“Si instalamos esos espacios de protección, sacamos a los niños de la situación de alto riesgo en la que están aún en la calle, se puede minimizar y evitar esa situación de extrema violencia, ínterin se van resolviendo las situaciones de fondo”, precisó en un interludio de la primera convocatoria de este año del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, instancia que agrupa a todas las instituciones públicas y actores civiles en defensa y protección de la niñez.

La propuesta en cuestión ya está en marcha y su implementación se hará efectiva –dijo– a partir de la semana próxima. “No es un albergue, sino un dispositivo permanente, un espacio seguro para que no estén recorriendo las calles y no estén expuestos a cualquier cosa”, aclaró. Hoy opera dentro de la Terminal una oficina policial, “pero los niños normalmente no se van donde están los policías”, opuso.

“Se requieren esos espacios para que los niños almuercen, duerman, como los teníamos acá en Estados Unidos y Manuel Domínguez, que luego se cerró por problemas con los vecinos”, manifestó en referencia al albergue de Painac.

En aquellos casos en que “están totalmente desprovistos de familias”, apuntó, tendrán que activar una medida de protección inmediata, lo que implica llevarlos a algún albergue transitorio en tanto ven la comunidad a la que pertenecen.

“Todo tiene un proceso, pero cuando menos ofrecer una atracción como hacemos en las situaciones de urgencia, como en Caacupé, donde vemos que a los niños les atraen los juegos y las pinturas y están en un espacio seguro, mientras están ahí”, puso como ejemplo el operativo que despliegan en el marco de la festividad mariana.

Con relación a las situaciones de explotación sexual detectadas, “fueron intervenidas” y las personas implicadas fueron detenidas.

“En ese contexto, seguiremos haciendo la denuncia de explotación. En los otros contextos de calle precisamos articular acciones que no sean jurisdiccionales, tanto con la Defensoría como con los demás actores sociales”, remarcó.

Si bien el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) no es el único responsable, “estamos articulando todas las acciones posibles con las instituciones que sí pueden y tienen responsabilidad para abocarnos al fondo del problema“, expuso al señalar que seguirán en lo paliativo y a la par trabajarán con las comunidades. “Nos anima el único modelo de gestión que fue exitoso en la comunidad Punta Porã de Caaguazú”, dijo sobre el centro donde con métodos ancestrales están siendo desintoxicados una treintena de niños y niñas con problemas de consumo.





Piden trabajar por la escolarización en sus zonas de origen

Un programa de atención interinstitucional para la escolarización, en las propias localidades de origen de los niños y los adolescentes indígenas que se encuentran en situación de calle, en Asunción, fue solicitado a las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni). El pedido, para ser ejecutado en la brevedad posible, fue presentado a través de una minuta hecha por el concejal por capital Elvio Segovia.

En otra minuta, el edil también solicitó a la Dirección General del Área Social, de la Municipalidad de Asunción, iniciar las gestiones requeridas para ejecutar un mecanismo de trabajo conjunto con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) como también con otras instituciones pertinentes, para dar respuesta a la problemática de los indígenas en la ciudad capital.

Este lunes está prevista una reunión entre la Comisión de Seguridad de la Junta Municipal y representantes del Área Social y la Policía Municipal para ver cómo encaminar las acciones interinstitucionales, según Segovia, quien preside la citada comisión. Entre una posible propuesta, indicó la habilitación de un albergue transitorio para las personas indígenas que llegan hasta la capital para realizar burocráticos trámites y permanecen por varios días o semanas.

Por otro lado, el concejal Ireneo Román también solicitó a la Intendencia una intervención en la zona el Hospital Militar Central donde también transitan personas indígenas en situación de vulnerabilidad. Según denuncia de los vecinos, la zona carece de iluminación y es utilizada para la drogadicción y prostitución.

Lo sorprenden acostado con joven indígena y lo demoran

Un vendedor ambulante de 33 años, identificado como Isabelino Portillo, fue demorado ayer en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción, tras ser sorprendido en un baldío acostado con una adolescente indígena de 15 años.

El viceministro de Protección Integral de la Niñez, Eduardo Escobar, relató que ambos estaban compartiendo el mismo colchón en un predio abandonado, rodeados de latas de cola de zapatero. Contó que al momento de la intervención fueron hasta el sitio otros adolescentes indígenas, quienes intentaron forcejear con las autoridades. Mientras, la adolescente hallada escapó.

Funcionarios municipales encabezados por el director de la Terminal, Jorge Peña, y representantes de la Codeni, el Ministerio de Niñez y Adolescencia (Minna), la Defensoría Pública, y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) verificaron ayer inmuebles colindantes a la estación de buses ante denuncias de la permanencia de chicos en situación de vulnerabilidad. En la zona fue hallada muerta, la niña indígena Francisca.

Al ingresar al barrio ubicado detrás de la Terminal los intervinientes encontraron abundantes restos de envases ya vacíos de cola de zapatero, bolsitas de hule donde preparan sus dosis, botellas vacías de aguardiente, restos de precarios campamentos en un “bosquecillo” y se pudo constatar el miedo de los vecinos quienes pidieron por favor a los funcionarios, mejor iluminación y apertura de otros ingresos más directos y menos peligrosos para la comunidad.

Escobar manifestó que los vecinos se quejaron de que al no tener accesos y salidas a las calles se crean espacios cerrados, ocultos, donde no hay circulación de personas, lo que propicia que gente inescrupulosa “llegue a quitar ventajas de las niñas y adolescentes indígenas que habitualmente se reúnen en el lugar”. Dijo que esta es la séptima intervención en la zona, la segunda del año y que se analizan otras estrategias más efectivas, porque solo trasladar hasta sus comunidades a los indígenas no está resultando.