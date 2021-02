Nieto de Montanaro y otros se candidatan para ediles

Entre los candidatos de la ANR se encuentra el nieto del ex ministro del Interior de la dictadura, Sabino Augusto Montanaro. Se trata de Omar Castorino Montanaro, quien integra la Lista 7 C, en el orden número 10, y es cercano al presidente Mario Abdo Benítez. Es propietario de varias empresas.

Esta lista está encabezada por Rosanna Rolón, del equipo de Lilian Samaniego, quien buscará ser electa por tercera vez. Naseer Esgaib, hijo del ex concejal y propietario de varios negocios de juegos de azar, Yamil Esgaib, también integra la lista con el respaldo de los Samaniego.

En el orden número dos se encuentra el joven Marcelo Centurión, miembro del equipo de Julio Ullón. Centurión fue el candidato de Añetete para la Juventud Colorada, en unas elecciones que se suspendieron.

La lista sigue con el funcionario del Senado, Luis Fernando Bernal; el hijo del presidente de seccional y miembro del Directorio de Conatel, Carlos Morel, quien lleva su mismo nombre.

El ex concejal oviedista Juan José Arnold se suma a la lista, así como también el presidente del Círculo de Ingenieros Colorados, Víctor Villasboa.

Esta lista también está integrada por el ex funcionario diplomático César Escobar Gubo, quien había sido imputado por la fiscala Stella Mary Cano por los hechos punibles de producción de documento no auténtico y abuso de documento de identidad. Tras haberse conocido sus antecedentes, se vio obligado a renunciar al cargo de cónsul de Formosa, en diciembre del año 2019. Ya fue sobreseído y se encuentra en el número 13 de la Lista 7 C.

Seguidamente se encuentra un funcionario de la Secretaría de Emergencia Nacional, Rubén Zorrilla.

La Lista 7 B se encuentra encabezada por el actual edil José Alvarenga, quien quiere ingresar por segunda vez. Seguidamente está el hijo del diputado y presidente de la Cooperativa San Cristóbal, Juan Carlos Ozorio, así también la modelo Navila Ibarra. En la lista, además se encuentra Jesús Lara, quien se desempeñaba como viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y renunció al cargo para ser candidato.

Asimismo, la lista está integrada por los presidentes de seccionales Julio Vega y Daniel Koube, entre otros.

La Lista13 del movimiento Fuerza Edificadora de Hugo Ramírez, también respalda a Daniel Centurión y en ese sentido se encuentra liderada por Sonia Cuevas, quien desde hace años trabaja en el equipo del diputado como una de las operadoras.

Esta lista resalta por la campaña de uno de sus integrantes, quien se hace llamar el Payaso Pito y de esa forma hace publicidad de su candidatura en las redes sociales. Se trata de Óscar Benítez, quien es funcionario de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción. Otros candidatos de esta lista son los dirigentes Carlos Richard Galeano, Francisco Franco, Óscar Esquivel, entre otros.

En total, la Junta Municipal de Asunción cuenta con 24 curules y el salario de cada edil es de G. 25 millones. La campaña es unipersonal y muchos de los candidatos invertirán mucho dinero.