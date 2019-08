Ni siquiera los colorados confían en que llegue a los cinco años

El sondeo de CIES también preguntó a los colorados si confían en que el presidente Mario Abdo Benítez culmine su mandato. De los afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR), el 45,1 por ciento considera que el mandatario no terminará su periodo de gobierno, mientras que el 39,8 por ciento piensa lo contrario y el 15,1 por ciento no lo sabe.

Además, también opinaron aquellos que votaron a Mario Abdo en las elecciones presidenciales del año 2018, y el 46 por ciento de ellos considera que Mario Abdo no llegará a los cinco años de gobierno, mientras que el 35,9 por ciento considera que sí lo terminará y el 18,1 por ciento no lo sabe. REPROBADO La encuesta realizada por CIES muestra igualmente que el presidente ni siquiera se salva del aplazo en la agrupación partidaria a la que representa. Es decir, de los que se encuentran afiliados al Partido Colorado, el 64,8 por ciento ubica en las escalas de mala y muy mala la gestión del primer año de gobierno del líder del movimiento Colorado Añetete. En este apartado, el 35,2 por ciento calificó entre las variables de muy buena y buena a sus labores. Es decir, a nivel general el rechazo es del 69,3 por ciento, número que apenas varía en 4,5 por ciento con relación a la evaluación entre los colorados. Además, la población encuestada cuestiona la falta de liderazgo de Abdo Benítez, situación que también le critica la oposición, que viene solicitando su juicio político, con manifestaciones diarias. Sus detractores señalan que este es uno de los factores que repercuten en la gestión de gobierno, pero para mal. En efecto, la encuesta realizada para Última Hora, Noticias Paraguay, Telefuturo y Radio Monumental muestra que la percepción de la ciudadanía es que personas como el ex presidente Horacio Cartes (HC), líder de Honor Colorado, o el senador colorado Juan Carlos Calé Galaverna tienen más liderazgo. A los encuestados se les consultó si creen que el presidente ejerce el liderazgo y el poder que le corresponde durante el primer año de gobierno, y el 53,8 por ciento considera que Marito no ejerce su liderazgo y poder, mientras que el 37,5 por ciento piensa que sí lo ejerce, y el 8,7 por ciento no lo sabe. Asimismo, se preguntó a quién consideran con mayor liderazgo si no ven al mandatario con esa cualidad, y el 15 por ciento de ellos ubica al ex jefe de Estado Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, como el principal cabecilla. El cartismo es justamente el sector que se atribuye haber salvado a Marito del juicio político. Luego, con 12,4 por ciento apuntaron a la Cámara de Senadores; y el 12,3 por ciento a uno de los legisladores, Calé Galaverna. Así también, por detrás aparecen el entorno político de Abdo Benítez, con 11,9 por ciento, y el Congreso (diputados y senadores), con 10,2 por ciento.