Neymar Jr. confiesa que está “destruido sicológicamente”

La eliminación brasileña del Mundial de Qatar sigue dando que hablar, sobre todo entre los mismos protagonistas de la Canarinha que perdieron en penales contra Croacia por cuartos de final. La máxima estrella del equipo Neymar Jr. descargó ayer en sus redes sociales toda su frustración por la inesperada derrota, confesando el mal momento que le toca vivir.

“Estoy destrozado sicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo”, aseguró el jugador del PSG francés.