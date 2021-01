Netflix anuncia más de 70 cintas en 2021 llenas de estrellas

Don't look Up, de Adam Kay, encabeza el extenso listado con un reparto que incluye a Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, acompañados por estrellas del pop internacionales como Ariana Grande y Kid Cudi.

Hay thrillers de acción como Red Notice, protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y Ejército de los muertos, dirigido por Zack Snyder. Más adrenalina con Kate, protagonizada por Mary Elizabeth Winstead; The Last Mercenary, protagonizada por Jean-Claude Van Damme; Sweet Girl, con Jason Momoa, y O2, dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por Mélanie Laurent.

Chris Hemsworth lidera el reparto de Escape From Spiderhead, que se adentra en la ciencia ficción, al igual que Outside the Wire. Otros estrenos como la trilogía Fear Street y Night Teeth pasan de la acción al terror.

Netflix menciona en un comunicado a las historias dirigidas y protagonizadas por mujeres, como Bruised, primera película dirigida por Halle Berry y también protagonizada por ella; el thriller protagonizado por Amy Adams, The Woman in the Window, o Moxie, dirigida y producida por Amy Poehler.

La lista sigue con Beauty, protagonizada por Niecy Nash y Aleyse Shannon, The last letter from your lover, dirigida por Augustine Frizzel, entre otros filmes. tEFE