NerdPy, un referente local del mundo gaming

Embajador en la comunidad del gaming

Conocer más de este gamer de otro planeta (un guiño para los seguidores de este marcianito) es parte del proceso que arrancamos en Última Hora con Gaming, una sección con la que buscamos dar visibilidad y espacio a las comunidades locales y, por supuesto, recurrimos a su ayuda experta para embarcarnos en este viaje. Damas y caballeros del mundo gamer, con ustedes, NerdPy.

¿Por qué elegiste Nerd como nick?

- Creo que fue al revés, que más bien el nick me eligió a mí. Desde pequeño, todo en mi estilo de vida era impulsado por el amor a los videojuegos, a los cómics, al animé y a la tecnología dando una clara señal de que sería un gran NERD.

Nerd Py

¿A qué edad descubriste tu primer videojuego?

- Desde que tengo recuerdos está presente mi amor a los videojuegos. En especial luego de que, de muy niño, pude poner mis manos en un Atari 2600, cuyo único juego era uno de Star Wars. Esos escasos bits de movimiento a mi voluntad lo cambiaron todo.

¿Cuál fue el siguiente salto?

- De Atari a mi sencilla, pero hermosa Family, luego a la Nintendo y de ahí ya no paré.

¿Algo que te haya marcado en este mundo?

- El esfuerzo de mi mamá, que siendo madre soltera y teniendo que criar a un loco como yo, hizo lo imposible para comprarme mi primera consola. ¡Eterna gratitud y adoración a mi vieja!

¿No era de las que se preocupaban porque jugabas mucho?

- ¡Sí! Pero creo que se rindió temprano, aunque hablando en serio, siempre me acompañó y se encargó de entender qué jugaba.

¿Qué es lo que más te apasiona de este mundo?

- El poder conectarme con fanáticos y amigos todos los días para compartir sobre el gaming, tecnología y las miles de cosas que nos apasionan.

¿Todo queda en el mundo virtual o también hay encuentros con esos amigos?

- Siempre que puedo busco hacer sorteos, ir a eventos y charlar con todos cada día que se me da la oportunidad.

¿Sos de los que se desvelan jugando?

- Ese es un requisito para ser gamer.

Nerdpy Video: Última Hora

¿Qué jugarías una y otra vez?

- Uf... esta pregunta es complicada, pero si tuviera que elegir posiblemente sería The Elder Scrolls 5: Skyrim o Mass Effect.

¿Otros que te dejen conectado por horas?

- Ya hoy en día los Battle Royale acaparan mis horarios de juego, pero siempre trato de disfrutar a mil un hermoso RPG en cada oportunidad que salga.

¿Por qué decidiste socializar tus conocimientos en redes?

- Estaba seguro de que no podía ser el único enamorado del gaming, así que salí a las redes con la intención de armar un pequeño grupo de amigos. La idea era que charláramos sobre lo que nos apasionaba y en su lugar encontré toda una invasión.

¡Una invasión! ¿Cómo es eso?

- Más que mi comunidad es la pequeña gigante familia que se ha desarrollado a lo largo de estos años, una red de contactos en la que siempre hay uno de nosotros en la noticia, en el juego y las locuras que nos gustan. Es esta familia la que me ayuda a crecer, a compartir lo último siempre, me corrigen si me equivoco y me enseñan lo que desconozco. Y cada día somos más.

¿Es difícil lidiar con el público en las redes?

- Por fortuna nunca he tenido mayores problemas, enfocándome siempre en brindar a mi gente la mejor información y la tranquilidad sobre la veracidad del contenido que comparto.

¿Por qué te llaman Tío Nerd?

- Lo de tío nació y creció como una expresión de cariño de mi gente, ya invadí mil hogares y charlo con tanta gente todos los días que somos familia.

Ya sos una figura consolidada en este nicho. ¿Qué se siente? Sobre todo en un mercado como el nuestro, donde recién se está posicionando el tema gaming.

- Más que consolidado me siento orgulloso de la tremenda responsabilidad que debo sostener cada día y corresponder a las personas que depositan su confianza frente a toda la información que les presento.

Paraguay en el mapa gamer

Para NerdPy, la denominación "gamer" dejó de ser un calificativo, para convertirse en un estilo de vida, y prueba de ello es la cantidad de comunidades que se van formando en torno a diferentes juegos como Dota2, LOL, Fortnite, Counter Strike, GTA y muchos otros. La lista es larga, tanto como la de jugadores que se van sumando a este entorno digital que en otros países se presenta con ligas profesionales que generan ingresos millonarios al año en materia de sponsors, merchandising y premios.

¿Cómo ves a este nicho en nuestro país?

- Dejó de ser algo pequeño, hoy se cuentan por decenas las comunidades que se han formado en torno a los videojuegos. Lo que aún me asombra es cómo no contamos con más apoyo. Creo que es solo cuestión de tiempo para que nuestra sociedad vea el potencial, no solo comercial sino profesional, en este campo que a nivel mundial genera miles de millones de dólares en ingresos al año.

¿Qué nos falta para salir a los grandes torneos?

- Como reza el dicho: “Hay talento, solo falta apoyarlo”. Por suerte, en los últimos años han aparecido organizaciones como WClick, WizardMind, entre otras, que se han esforzado por capturar la atención de empresas y marcas que brinden el apoyo, fundamentalmente económico, y así dotar a los jugadores del equipamiento y entorno propicios para que sigan desarrollando sus habilidades. Ese es el único camino que llevará a los gamers locales a brillar en campos internacionales.

¿Formás parte de alguna comunidad en especial?

- Ninguna en especial, pero me esfuerzo por dar mi apoyo a todas en la medida de mi alcance espacial.

Nerd Py Foto: Fernando Franceschelli

La identidad secreta (?)

César Montiel, así se llama realmente, tiene 35 años, está casado, es papá, trabaja y mantiene actualizadas y al día diferentes plataformas para cumplir con sus seguidores, esto último en honor a su pasión y para hacerle más fácil el camino a los gamers que están empezando.

Como lo ven, el marciano gamer en realidad es una persona con ocupaciones como cualquiera de nosotros, que aprendió a compaginar sus muchos roles para que la vida en el mundo gaming no le reste foco a sus responsabilidades, a las que, por cierto, sumó la de informar a los seguidores con las últimas novedades del rubro.

¿Cómo es el NerdPy de “entre casa”?

- Soy siempre el mismo hablando de videojuegos y noticias todo el día, esforzándome por balancear la atención a mi familia.

Casado y con hijos…

- Así es, estoy casado con una santa que aguanta mis locuras, y tengo dos maravillosos hijos.

¿Cómo compaginás familia y el mundo gamer?

- Me mueve el amor por ambos. La familia está ante todo, son quienes me ayudan e impulsan mis sueños en el gaming.

¿Cuesta hacerlo?

- Es difícil, pero primordial es encontrar el balance, mientras tenga el apoyo de mis seres queridos y amigos puedo seguir siempre hacia adelante y cada día con mas pasión.

Extra bonus de NerdPy