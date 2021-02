Nenecho niega persecución a funcionarios municipales

“En ningún momento perseguimos ni vamos a permitir la persecución a algún funcionario por el hecho de querer acompañar una candidatura”, resaltó el intendente.

Agregó que en el caso del denunciante Flavio López, quien señaló que fue cambiado de ocupación luego de haber participado del lanzamiento de la candidatura de Martín Arévalo, el intendente señaló que la notificación se realizó el 5 de enero, “mucho antes del lanzamiento”.

“El funcionario cometió faltas y su jefe pidió su cambio de dependencia”, manifestó y aseveró que se puede corroborar que el memorándum tiene como fecha el 5 de enero. Citó que la misma situación se da con Inés Mora.

Fuga. Por otro lado, el intendente al ser consultado sobre la fuga de dirigentes de su equipo, dijo que se trata de algo normal dentro de la dinámica de la política y que solamente se trata del movimiento Tenonderã que se había plegado a la campaña.

“El equipo está intacto, Tenonderã liderado por el diputado Juan Carlos Ozorio es el que salió”, manifestó. Así mismo también Omar Pico, quien pertenece al mismo equipo renunció como jefe de gabinete de Rodríguez.

“No estamos de acuerdo con la forma en que ellos pretenden ganar adeptos. Pensamos en el interés general y no particular. No podemos estar otorgando cargos y beneficios así nomás”, refirió sobre el motivo de la salida del diputado Ozorio.

Manifestó que esos dirigentes “tienen ofrecimientos de cargos del Gobierno Central ”. Dijo que hay varios cargos en ofrecimiento, incluso a “algunos referentes de nuestro movimiento le quieren llevar de esa forma y eso molestó mucho a la dirigencia del movimiento Orden Republicano”, remarcó.

Sobre la designación de Daniel Centurión como el candidato que competirá contra él en las internas coloradas, dijo que mientras más opciones haya para el electorado es mejor. “La ciudadanía sabe lo que el candidato hizo, está haciendo o puede hacer por la ciudad”, subrayó Rodríguez, quien cuenta con el respaldo de Honor Colorado y se inscribirá el lunes 8 de febrero en la ANR con la chapa de su movimiento, Orden Republicano.

“Tenemos un excelente equipo homogéneo que se ha mantenido intacto sin sufrir modificaciones. La dirigencia está firme y confiando en la gestión y en el proyecto”, aseveró. Significó también que el lema Asunción en Orden, será el norte del proyecto que pretende una ciudad con menos raudales. “Estamos trabajando muy de cerca con la ciudadanía”, destacó.