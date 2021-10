Nenecho adquirió detergentes "de oro" de firma que no estaría certificada, según empresa Walter Gómez de la Fuente, representante exclusivo del detergente francés Alka DDS, explicó que se enteró mediante las redes sociales que dichos productos fueron adquiridos a un precio muy elevado durante la administración del ex intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez. La proveedora no estaría certificada.