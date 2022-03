Nenecho admite que cedió a ciegas un área de humedal y cauce en Costanera  

Regalo. Nenecho dice que el proyecto de lo que quiere hacer la empresa en el terreno todavía no se tiene en el Municipio.

Ante la lluvia de críticas por la cesión de un predio en la Costanera Norte, que aprobó la Junta Municipal de Asunción, para que la Intendencia otorgue por 15 años a la firma de gasolinera Estación Bahía SA, el intendente Óscar Nenecho Rodríguez se excusó con que “solo” aprobaron el uso del terreno, pero aún no recibieron el proyecto de lo que se ejecutará en la zona de humedales, el río Paraguay y el arroyo Mburicaó.

“Lo que la empresa quiera hacer en ese terreno es responsabilidad de la empresa”, resaltó en contacto con radio Ñandutí. Aseveró además que “el Grupo Bahía puede hacer un parque de diversiones también si quiere ahí”. Luego agregó que podrá hacer el proyecto si es que tiene la aprobación de los planos.

Nenecho reconoció también que todavía no hay “ni presentación siquiera de construcción de una estación de servicio. El proyecto en sí o lo que quiere hacer el grupo todavía no tenemos en el Municipio”. Alegó que para eso está el plan regulador que define qué se puede hacer.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Federico Mora, había señalado que hay varios terrenos refulados listos para uso en la Costanera, para explotar comercialmente a través de distintas modalidades, como la concesión. “Son figuras que deben hacerse a través de llamado público”, dijo.

Negó que tengan una propuesta cerrada. Dos días después, en la Junta de Asunción dieron el visto bueno para ceder el predio en zona de cauces.

Champú no, combustible sí. Los ediles de Asunción, en su mayoría colorados y dos liberales, aprobaron ceder el inmueble. Los concejales del PLRA, como Félix Ayala, Ramón Ortiz y Humberto Blasco, cuestionaban en una sesión anterior la ocupación de espacio público en la Costanera por parte de puestos comerciales, “venden hasta champú y desodorante”, en palabras de Ortiz, y que no existe reglamentación clara sobre qué actividades se pueden desarrollar y en qué área. Pero no dudaron en alzar la mano a favor de ceder el inmueble a la firma de gasolinera, en tanto Blasco estuvo ausente.

El concejal César Escobar (ANR), quien pidió moción de preferencia para el tratamiento, luego no pudo citar qué beneficios habrá para la Comuna a cambio de la cesión del inmueble. En las redes sociales fue cuestionado el edil José Alvarenga (ANR), proclamado como ambientalista, quien votó a favor, mientras sesionaba desde su vehículo. También reclamaron al edil Álvaro Grau (PQ). El concejal fue el único presente de su bancada, pero no manifestó su rechazo y tampoco acompaña a sus colegas que presentan una minuta hoy para volver a tratar el dictamen.

La sesión fue además a toda prisa y el video de la transmisión fue borrado de la página del Facebook de la Junta Municipal como de la del presidente Luis Bernal (ANR), quien también votó a favor.

RECONSIDERACIÓN. Para la sesión de hoy cinco concejales: Pablo Callizo (PQ), Paulina Serrano (PQ), Jazmín Galeano (PEN), Fiorella Forestieri (PLRA) y Rossana Rolón (ANR) solicitarán, a través de una minuta, la reconsideración de la aprobación de la adjudicación. Entre los cuestionamientos se señala que la adjudicación no fue por la vía de licitación pública. Tampoco existe pliego de bases y condiciones, por lo que no se tiene en cuenta que los proyectos deben tener evaluación de impacto ambiental. Tampoco hay actualización de la ordenanza sobre la Zonificación de la Franja Costera Norte.