Neil Young festeja 50 aniversario

Uno de los cortes de BBC In Concert, Heart of Gold, puede ser escuchado en la web de Neil Young, www.neilyoungarchives.com. En 1972, el tema se convirtió en el sencillo más popular de Harvest y el número 17 de Billboard.

El material aparecerá el próximo 2 de diciembre tanto en formato de vinilo como de CD junto con dos DVD con el concierto y dos horas del documental Harvest Time que recoge la grabación del álbum original en 1971.

Las tres tomas descartadas incluidas en Harvest son Bad Fog of Loneliness, Journey Through the Past y Dance Dance Dance. Además, los discos están acompañados con un póster y un libro que incluye fotos inéditas realizadas por el fotógrafo Joel Bernstein. EFE