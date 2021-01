Negociación con Brasil será una prioridad, afirma Euclides

En charla mantenida con la 1080 AM, el ex titular de la cartera del Interior habló de la importancia de la transparencia en las negociaciones y de la participación ciudadana en el tema.

“Lo que puedo adelantar es que tenemos la función de prestar atención preferencial al Tratado de Itaipú, la transmisión a la ciudadanía de todo lo que se haga que tenga que hacer, más que la dignidad y el prestigio del canciller, lo que aquí está en juego es la soberanía económica y energética de nuestro país”, sostuvo Acevedo, quien hoy jurará como nuevo canciller nacional.

Asimismo mencionó que una de las prioridades a pedido del presidente de la República es discutir con la ciudadanía qué es lo que se quiere y cómo se obtendría lo que se quiere para el país.

“Acá es rigor y transparencia, participación y compromiso, esto no va a quedar solamente al Ejecutivo, vamos a tener que darle participación a los Poderes del Estado y a la ciudadanía”, sostuvo.

Indicó que para ello deberá contar con el apoyo de la prensa y los comunicadores, con el propósito de ir informando detalladamente cada paso que se da en las negociaciones con el Brasil.

“Por la transmisión que hacen se podrá debatir un tema tan sensible, hay demasiada desconfianza, la cultura de la sospecha se desmitifica con un trabajo paciente y ordenado compartiendo datos e informaciones. Vamos a tener que ser transmisores de la inquietud de la ciudadana, y ahí no voy a buscar la complicidad de nadie, es un tema muy sensible y muy delicado”, sostuvo.