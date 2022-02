Negar la visa, herramienta de castigo de Estados Unidos para los corruptos

En el caso de Henández, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden aclaró que tiene especial interés en frenar la inmigración ilegal hacia su territorio, y considera luchar contra la corrupción y promover el estado de derecho en el Triángulo Norte, son factores que contribuirán a frenar el éxodo de migrantes indocumentados a la frontera sur estadounidense.

PARAGUAY. En los últimos años, Paraguay también ha sido un triste ejemplo de aplicación de esta herramienta, con sonados casos de corrupción y narcotráfico de políticos y miembros de la Justicia.

También Blinken fue el encargado de dejar en evidencia a la Justicia y la política paraguaya al anunciar la inegibilidad del diputado Ulises Quintana para obtener una visa para ingresar a Estados Unidos. “Las acciones corruptas del representante paraguayo Ulises Quintana facilitaron el crimen organizado transnacional y socavaron el estado de derecho en Paraguay. Lo estoy declarando públicamente inelegible para ingresar a los EEUU”, escribió Blinken.

Pero Quintana no fue la única figura política sancionada por Washington con la cancelación de la visa. Hay que recordar que el ex senador Óscar González Daher, además del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, también recibieron la misma notificación por estar vinculados a casos de corrupción. También la ex diputada colorada Cynthia Tarragó, quien se encuentra detenida en Estados Unidos por estar vinculada en un caso de lavado de activos del narcotráfico por un valor de al menos dos millones de dólares.

Aunque sigue siendo una incógnita el motivo, el ex ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor comentó la semana pasada que en noviembre del 2021 recibió una notificación del Consulado de Estados Unidos en la que se le comunicaba que la visa para ingresar al país iba a ser cancelada.

“Recibí una nota de la unidad consular, entiendo que la Embajada no tiene que ver con esto, de que se alteraron las condiciones de mi admisibilidad, pero no me dicen el motivo. Como estas cuestiones soberanas internas no son justiciables, no es que puedo apelar; lo que dice la nota es que puedo pedir audiencia para hablar con el cónsul, cosa que he hecho y se me concedió la audiencia también”, relató Villamayor.

José Ramón Bogado, un ex secretario de Villamayor, debe responder a la Justicia por un pedido de coima en el caso Darío Messer.

NARCOGENERALES. En Ecuador, el abogado Jorge Acosta, quien fuera ex presidente del Tribunal Superior Electoral, y quien defendiera en causas penales a varias personalidades políticas (Lucio Gutiérrez, Lenin Moreno, entre otros) acusadas de corrupción, también fue notificado de la cancelación de su visa. Asimismo en Ecuador, pero en diciembre último, Washington retiró la visa a cinco generales. “(…) está el caso de los narcogenerales y ya hemos retirado visas. (...) Pero ya estamos investigando todos estos casos y otros, como Petroecuador, compras públicas en el sector de la salud, esto incluye a los jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos, estamos quitando visas. (...) Nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes”, señaló Micheal Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en ese país.