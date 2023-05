“Necesitamos armonía entre los equipos de transición”

El ex mandatario, quien estando al frente del gobierno lideró en 2008 la transición entre dos signos políticos diferentes cuando Fernando Lugo ganó las presidenciales, dijo en base a su experiencia que es necesaria una articulación entre las diferentes reparticiones públicas para concretar un traspaso de mando ordenado.

“Necesitamos una mayor armonía entre los equipos de transición. Es cierto que el presidente Mario Abdo vence su mandato el 15 de agosto; no obstante, se pueden articular mejor los traspasos en las diferentes reparticiones y establecer prioridades, porque hay políticas de Estado que deben seguir mas allá de las políticas de gobierno”, dijo.

De acuerdo a referentes de entorno de Abdo, el mandatario designará el martes, tras la proclamación de las autoridades electas el pasado 30 de abril, a los integrantes del equipo de transición a fin de institucionalizar las tareas.

Al ser consultado cómo lideró en 2018 el proceso, Duarte Frutos dijo que fue “en un clima civilizado” y que tomaron las decisiones que “en ese momento convenían a los intereses de la nación y del momento que vivíamos”.

“Cada presidente tiene su visión y en ese momento estábamos en una alternancia histórica, inédita. Por primera vez se iba a trasmitir el poder de un partido a otro y lo hicimos en un clima civilizado”, recordó.

Fueros. Nicanor fue consultado también sobre la situación del diputado y senador electo, Erico Galeano, tras su procesamiento por lavado de dinero y asociación criminal.

“Los fueros tienen que ser de opinión. Lamentablemente hay una práctica que se ha ido legitimando y que ha convertido el fuero como un escudo para impedir la investigación por delitos comunes de quienes fueron electos para representación popular. Esto debería ameritar una reforma legislativa, leyes claras”, expresó.

En cuanto a su futuro y ante las versiones de que iría como embajador al Brasil o seguiría en la EBY, el ex presidente dijo no tuvo ofrecimiento y no piensa en ello. “Mi futuro es seguir en mi país, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno y director de la EBY”, dijo.

Reiteró que Peña tiene suficiente carácter y autonomía necesaria para dirigir el país, “lo cual no significa que no dialogue con determinados polos de poder sobre la gobernabilidad y especialmente con la ANR cuyo presidente Horacio Cartes es un factor de poder importante”.



Nicanor Duarte Frutos,

titular de la EBY.