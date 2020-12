“Necesitábamos ganar de esta manera”

Gustavo Costas, entrenador de Guaraní, terminó muy conforme tras la victoria por 2-0 ante Olimpia: “Recuperamos el nivel que necesitábamos, necesitábamos ganar, el nivel fue muy bueno, tuvimos la intensidad, me gustó muchísimo el primer tiempo. Era un partido clave, porque nos dolió irnos de la Copa, pero igual me fui orgulloso porque hicimos una Copa bárbara”, comentó en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.