Nazario: “Colorados comemos luego plata”

La diputada Kattya González respondió a las palabras de su colega y lo enfrentó.

Le preguntó cómo no sentía vergüenza para expresarse de esa forma.

“Le quiero decir que no es así, se duerme muy bien con la conciencia tranquila de ejercer el rol de representante del pueblo con honestidad, no tenés vergüenza, a confesión de parte relevo de pruebas, y en este enjuague que vemos acá de populismo barato, ninguno de ustedes ha explicado cuál es el déficit habitacional del Paraguay”, manifestó González, quien dijo no temer al reglamento de la Cámara Baja, por el hecho de nombrar a su colega.