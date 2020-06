Nacho Don está en su lugar en el mundo

El actual arquero de Guaireña FC charló amenamente y habló de manera elogiosa del país al que vino en 2005. “Paraguay es un país que me adoptó, que me hace sentir muy feliz, es mi lugar en el mundo, ya llevo varios años acá, la verdad que el aprecio y cariño que me tienen no tiene precio, estoy muy agradecido”, aseguró el nacido en Santiago del Estero.

Nacho mencionó a Éver Almeida como el técnico que más lo marcó. Lo dirigió en Nacional: “Me enseñó mucho, me ayudó mucho, aparte él era arquero y te daba consejos buenos, siempre tenía las palabras justas”.

Con respecto a su mejor atajada, contó: “En un partido Nacional-Independiente de Campo Grande, en el Arsenio Erico, un cabezazo de Emmanuel Biancucchi que tapo, y en el rebote aparece Aldo Vera con un remate y yo desde el piso levanto las dos manos y la mando al córner”.