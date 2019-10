Musical sobre vida y trayectoria de Freddie Mercury en Teatro Guaraní

Con duración aproximada de una hora y 20 minutos, la pieza cuenta con un elenco de más 70 artistas en escena, conformado por 45 cantantes, entre coros y solistas; 20 bailarines y los músicos. Cada uno de los cuadros cuenta con un aproximado de cinco canciones, indican los organizadores.

El repertorio está conformado por temas clásicos e inéditos de Queen y de la carrera solista de Mercury, como Bohemian Rhapsody, We will rock you, Somebody to love, Love of my life, entre otros.

PREPARACIÓN. Para el papel, Núñez se nutrió sobre la vida del vocalista de Queen a través de libros, biografías, videos y películas. “Conllevó varios meses de lectura sobre él. Me interesaba saber qué pensaba, qué sentía en ese entonces, para poder adentrarme en el personaje e interpretarlo de la mejor manera”, comenta.

En esa búsqueda, el bailarín destaca que la característica que más le atrajo de Mercury fueron su creatividad, coraje y su pasión por el arte.

“Siempre fue bastante creativo, siempre hizo lo que a él le parecía lo correcto, nunca le importó el qué dirán. Quiso hacer arte y lo hizo, era un apasionado por lo que hacía”, subraya Juanjo.

Sobre la personalidad del legendario vocalista de Queen, el bailarín lo califica como “compleja”, característica que, al principio, le significó una dificultad para la construcción de su figura.

“Es un personaje tan excéntrico, impulsivo pero a la vez tan sensible. Es muy complejo interpretarlo, pero con mucho trabajo lo estoy logrando”, explica.

Según Núñez, la obra no está dirigida solamente a fanáticos de Queen, sino que a amantes del ballet, la danza, el canto, el arte en general. “Si bien otros tributos se habrán presentado antes, este espectáculo es más completo porque tiene el complemento del baile. Interpretarlo a nivel de movimientos es complejo, y el trabajo en conjunto con los cantantes lo hace más integro. Es la primera vez que se hace un musical de este tipo en Paraguay”, finaliza el intérprete de Mercury.



A saber

Evento: Mercury, el musical - The Show Must Go On.

Tema: Musical sobre los principales momentos de la vida del vocalista de la banda Queen, Freddie Mercury.

Reparto: Juanjo Núñez, en el papel principal, y gran elenco de bailarines, cantantes, coro y músicos.

Local: Teatro Guaraní (Oliva e Independencia Nacional).

Funciones: Estreno, viernes, 21.00.

Sábado, 19.30 y 21.30.

Domingo, 19.00 y 21.00.

Entrada: Freddie, G. 130.000, y Mercury Prémium, G. 150.000.

Organización: 3 Palos Entertainment.

Producción: Kai Barreto, iIdea y dirección general; Gustavo Benítez, director coreográfico; Maximiliano Medina, dirección general.