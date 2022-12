El director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo a radio Monumental 1080 AM que la Comuna dictará más exigencias respecto a la construcción de gasolineras e indicó que tendrán que adecuarse.

“Dictaremos una nueva ordenanza en donde existen mayores exigencias y todos se deben adecuar, tanto los existentes y los que se crean a futuro”, expresó el abogado.

Igualmente, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por poner a la Comuna “en una situación que afectará a la seguridad jurídica”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia afirmó que si la ordenanza que regula los límites sigue vigente, el Municipio debe desmantelar las gasolineras construidas mediante medidas cautelares.

“Ahora que sale el fallo definitivo se debe cumplir, esto significa que las estaciones de servicios no deben estar ahí, no importa la inversión de la construcción, el punto es que no deben estar", dijo a la misma emisora radial.

Este lunes la Corte dio a conocer dos fallos contradictorios con relación a acciones de inconstitucionalidad para que las estaciones de servicio puedan ubicarse sin límites de distancia en Asunción.

El fallo uno no da lugar a la acción de inconstitucional presentada por las empresas de estaciones de servicio como gremio, argumentando la forma. En cambio, en el fallo dos, a título de una sola empresa, la Corte dio lugar.

El segundo fallo lo dio a conocer la misma Sala Constitucional, que aprobó otra acción de inconstitucional contra la Ordenanza 7/11 presentada por la empresa privada Imperial Compañía Distribuidora de Petróleos y Derivados SA y Petroquim SA.

Respecto a las estaciones de servicios que fueron aprobadas bajo la vigencia de la medida cautelar, señaló que el Municipio no puede hacer nada.