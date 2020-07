Multiplataforma propone cine, teatro y artes plásticas

Para acceder a las actividades, ingresar a www.jahecha.com.py. La misma está habilitada desde el 9 de julio, con la oferta de cintas francesas en cartelera de manera gratuita, como aporte de la Embajada de Francia y El Instituto Francés. Además, está disponible una exposición virtual de la colección privada de Félix Toranzos, titulada La Casa de Asterión, y una exposición fotográfica, bajo el nombre de La magia de Nepal, del fotógrafo Bruno Resck.

Algunos trabajos que se pueden encontrar son el show online Primeriza, con Lali González, y Re-inventado, obra con Manni Delvalle, ambos tienen un costo de G. 35.000, entre otros, y las cintas Le Mepris, con Brigitte Bardot, y Jules et Jim, con Jeanne Moreau, ambas se pueden ver sin costo. También está disponible el filme enfocado al público menudo Le Grand Méchant Renard et autres contes / The Big Bad Fox o El Malvado Zorro Feroz (2017), también sin costo.

OBJETIVOS. El objetivo de Jahecha es difundir y ofrecer al sector artístico una herramienta digital, para el consumo responsable de las puestas. De esta manera, se busca apoyar a la reactivación del sector en todas las áreas, lo que implica llevar una puesta y la posibilidad de que tengan los ingresos de taquilla. Datos al (0974) 580-242 o al mailhola@jahecha.com.py.