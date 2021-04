Mujer recibe una herida de refilón en la cabeza en Itauguá

La víctima se encontraba esperando un bus en la parada cuando fue sorprendida por dos hombres. Uno de ellos descendió del biciclo, exigió a la mujer que entregue sus pertenencias y realizó un disparo, informó NPY.

Embed Una mujer se salvó de milagro. En imágenes de circuito cerrado se observa como motochorros intentaron asaltar a la víctima en la ciudad de Itauguá.

EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D

Finalmente, los desconocidos no lograron llevarse nada y se dieron a la fuga. Recalde recibió una herida de bala de refilón a la altura de la cabeza.

“Estoy viva de milagro, es un milagro que hoy puedo estar contando esto. Ellos atentaron contra mi vida, me pidieron todo, pero como no reaccioné rápido, me disparó directamente”, contó la mujer desde su domicilio.

Igualmente, pidió más seguridad en la zona ya que no es la primera vez que ocurren hechos delictivos en ese lugar. Todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado del sitio.