Mujer denuncia que teme por su vida tras amenazas de su ex

La mujer señaló además que su ex pareja, Tiago García Daglio (25), padre de su hija de dos años, constantemente la amenaza de muerte.

García Daglio fue detenido el pasado viernes por agentes de la Comisaría 33a de Luque, debido a un pedido de captura solicitado por la fiscala Sandra Ledesma, quien investiga los casos de agresión contra la mujer. Sin embargo, el hombre fue liberado el domingo, por disposición del juez Juan Francisco Recalde, que le benefició con la medida de arresto domiciliario. Báez explicó que mantuvo una relación con Tiago de 5 años de noviazgo y tres de casados, sin embargo, desde un principio sufrió agresiones tanto sicológicas como físicas por parte del hombre. “Todos me decían lo que él me hacía, pero yo terminaba defendiendo sus actos, hasta que un día me di cuenta que mi hija y yo estábamos en peligro y le denuncie por violencia de género y nos separamos”, relató Gissel. Contó que su ex pareja hasta ahora la sigue hostigando y amenazando.