Mujer clama por justicia en caso de violencia familiar

Adelina Acosta Jara afirma que lleva como dos años de calvario debido a la violencia que sufre por parte de su ex pareja, Valentino Rodrigues Da Silva Soares, ciudadano portugués de quien lleva tiempo separada, pero que, según denuncia, la sigue amedrentando.

“Llevo más de dos años de denuncias. Mi ex pareja es bipolar y es adicto a las drogas y al alcohol”, expresó la mujer que asegura que esta situación les causa terror a ella y a su hija de 19 años, que vive junto con ella.

Para la mujer, su ex pareja debe ser tratado de su adicción, por lo que solicita al juzgado para que sea internado a alguna clínica especializada. “El juez me dijo que ninguna persona puede ser internada en contra de su voluntad, pero nosotros ya no sabemos qué hacer”, agregó.

Adelina asegura que las visitas son a cualquier hora del día y que tanto ella como su hija deben escuchar improperios y soportar agresiones como pedradas entre otras cosas.

La última denuncia se realizó el pasado 22 de octubre en la comisaría primera de San Lorenzo, donde solicitó alguna medida que pueda resguardar su integridad física y la de su hija.

La pareja tiene otros dos hijos ya mayores de edad, que ya no viven en la casa.

Según explica la mujer, uno de los principales motivos de conflicto es la supuesta exigencia que realiza el denunciado para obtener dinero que le sirva para adquirir las sustancias prohibidas.

“Si es por mí, no me gustaría que se vaya preso sino que se pueda rehabilitar y volver a su país”, señaló.

Un informe del Ministerio Público en redes sociales detalló que de enero a diciembre del año pasado la unidad especializada procesó un total de 25.952 denuncias, lo que da una media de 71 casos diarios de abusos al interior de las familias.

El último informe señaló que en el Departamento Central se tuvieron 9.715 casos, seguido por Asunción con 3.621, Alto Paraná con 3.224, Caaguazú con 1.435 e Itapúa con 1.304