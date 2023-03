Muere María Kodama, viuda y principal difusora de Borges

Medios argentinos informaron que quien se desempeñaba como la presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges sufría de cáncer de mama, lo que habría sido la razón de su muerte, si bien otras fuentes difieren de la causa.

Kodama nació en Buenos Aires en 1937 y era hija del japonés Yosaburo Kodama y de la argentina María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española. Se graduó como licenciada en Literatura en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en literatura sajona e islandesa, de la que hizo traducciones al español.

Lazo. Conoció al célebre escritor cuando tenía apenas 16 años mientras que él 54, al chocar con él en la calle, a la salida de una librería. Ella le contó que iba a estudiar Literatura y él la invitó a estudiar juntos inglés antiguo, desde entonces, no volvieron a separarse.

Pese a que en 1967, Borges se casó con otra mujer, Elsa Astete, Kodama siguió viendo al escritor argentino y finalmente se unieron en matrimonio en 1986, apenas meses ante del fallecimiento del escrito en Ginebra, a causa de un cáncer hepático.

Los dos se casaron por medio de poderes ante la Justicia paraguaya y Borges la declaró su heredera universal, en un hecho no exento de polémica, ya que sus detractores la acusaron de haberlo obligado a hacer eso. Kodama se defendió argumentando que nunca supo, antes del fallecimiento del escritor, que ella quedaría como tal, y que, de saberlo, nunca hubiera aceptado.

Luego de dos años de la muerte del creador de El Aleph, en 1988, Kodama creó en Buenos Aires la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, cuya sede alberga objetos personales, su biblioteca, las primeras ediciones de sus libros, algunos manuscritos, además de premios, condecoraciones y diplomas recibidos.

Desde entonces, se dedicó a difundir y contribuir al máximo, mediante cursos y conferencias en todo el mundo, al conocimiento de la obra del escritor argentino.

“La gente me dice que mi mayor trabajo es que sientan que está vivo y ese ha sido mi labor durante 30 años. El decir, es dar tu vida por algo, y vos das tu vida solamente por algo que amas con locura; si no, no lo haces. Porque lo amo con locura, si no, no lo haría”, aseveró en una entrevistaba brindada en el 2016. EFE



